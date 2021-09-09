"Mbappe, Messi'nin daha fazla gol atmasını kabullenmek zorunda"

Fransız devinin eski golcüsü, Messi’nin gelişiyle Kylian Mbappe’nin istatistiklerinde düşüş yaşanabileceğini söyledi.

PSG’deki performansı ve Fransa’yla kazandığı Dünya Kupası’yla kendini kanıtlayan Mbappe ile Brezilyalı yıldız Neymar’ın yanına Messi gibi bir yıldızın eklenmesi şüphesiz denklemi değiştirecek.

Lionel Messi’nin varlığı Paris Saint-Germain’in hücum hattındaki gol dağılımını etkileyecek. Bu da Kylian Mbappe'nin daha az gol atması anlamına gelecek.

Ne söyledi?

Ligue 1’in resmi sitesine konuşan PSG efsanesi Pauleta, Mbappe’nin takımdaki yeni düzene uyum sağlamak zorunda olduğunu ifade etti.

“Lionel Messi ile birlikte daha büyük bir oyuncuya dönüşecek. Zekasını kullanıp sahada iyi hareket eder ve Messi ile Neymar’ın yarattığı boşlukları kullanırsa, sahip oldukları kaliteli pasörler sayesinde sık sık gol pozisyonuna girebilir.”

“Hem kanatlarda, hem de merkezde oynayabilmesi bir avantaj. Elbette üçlüden birinin gol sayısında düşüş yaşanması riski var. Eğer bu isim Kylian olursa, bu durumu kabullenmek zorunda.”

Mbappe’nin PSG karnesi

2016’da Monaco’dan 145 milyon euro karşılığında transfer edilen Mbappe, Fransız ekibiyle çıktığı 175 maçta 135 gol kaydetti.

Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Mbappe’nin adı transferi döneminde uzun süre La Liga devi Real Madrid ile anılmıştı.

Mbappe’den bir yıl sonra 222 milyon euro’luk rekor bonservisle kadroya katılan Neymar ise, PSG formasıyla 117 maçta 87 kez fileleri havalandırdı.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalin ötesini bir türlü göremeyen PSG, iki yıldızın gelişiyle bu eşiği aşıp final oynamayı başarsa da kupa hedefine ulaşamadı. Fransızlar, Messi eklemesiyle son engeli de aşmayı planlıyor.

Sayılarla Mbappe ve Messi

Fransız yıldız geçen sezon 47 maçta 42 golle kariyerinin en verimli sezonunu geçirmişti. PSG'deki ilk sezonunda 44 maçta 21 golde kalan Mbappe, takip eden iki sezondaysa 43 maçta 39 gol ve 37 maçta 30 gol üretti.

Kariyeri boyunca altı kez 50 gol barajını geçmeyi başaran Messi, geçen sezonu 47 maçta 38 golle tamamlamıştı.

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