2024 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan Rodri, 2026 sürümünde ödüle aday gösterdiği 6 oyuncudan oluşan kısa bir liste açıkladı.

Rodri, Dünya Kupası'nı kazanıp turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü almasının ardından 2026 Ballon d'Or adayları listesine geri dönmüş ve sahnede öne çıkan isimlerden biri haline gelmişti. Ancak kişisel listesi, tercihlerinde öne çıkan bazı isimlerin bulunmamasıyla birlikte birçok sürpriz barındırdı.

"Partizado de COPE" programına verdiği bir röportajda Rodri, ödülü İspanyol oyunculardan birinin kazanmasını dilediğini söyledi ve her birinin kazanmak için güçlü gerekçelere sahip olduğunu düşündüğü 6 isim belirledi.

Fransız RMC ağının aktardığına göre Rodri şunları söyledi: "Gerçekten dilediğim şey, ödülü bir İspanyol oyuncunun kazanması. Biz 6 kişiyiz: Cucurella, Cubarsi, Rodri, Ruiz, Yamal, Torres."

Şöyle devam etti: "Size şunu söyleyebilirim ki her biri Ballon d'Or'u gerçekten hak ediyor. Tüm takım arkadaşlarımın güçlü gerekçeleri olduğunu düşünüyorum. En çok kupa kazanan Fabian Ruiz oldu, Cubarsi henüz on dokuz yaşındayken başardıklarına bakıldığında, Ferran belirleyici golü attı, bana gelince turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü aldım, Lamine ise... muhteşem."

Ardından soru sorarak devam etti: "Hepsinin gerçekten gerçek gerekçeleri olduğunu düşünmüyor musunuz?"

Rodri; Mbappe, Dembele ve Kvara'yı listeye almadı

Rodri, 6 isimden söz etmesine rağmen, başta Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia ve Lionel Messi olmak üzere Ballon d'Or'u kazanmaya aday gösterilen öne çıkan bazı isimleri görmezden geldi.

Barcelonalı oyuncu şunları söyledi: "Hepsinin sunacak gerçek gerekçeleri olduğunu düşünmüyor musunuz? Ancak sonunda yalnızca tek bir kazanan olacak. Ve neyse ki, oy veren ben değilim!"

Aynı zamanda Rodri, Mbappe ve Lamine Yamal'ın ödülü kazanmak için yürüttüğü medya kampanyasını anlayışla karşıladığını vurgulayarak şunları söyledi: "Kendilerini dünyanın en iyisi olduğunu düşünmelerini harika bir şey olarak görüyorum."

Raphinha listenin dışında

Buna karşılık Rodri, Barcelona'daki takım arkadaşı Raphinha'nın Ballon d'Or'un otuz kişilik aday listesinde yer almamasına şaşırdığını dile getirdi.

Brezilyalı yıldız hakkında şunları söyledi: "Beni herkesten çok daha fazla şaşırtan oyuncu o."

Şöyle ekledi: "Ona dedim ki: dur bir dakika, sen Leeds'te kanatta oynayıp içeri girerek ara sıra bir gol atmıyor muydun? Şimdi ise tam bir forvet olarak oynuyorsun, bu benim anlayışımın ötesinde. Ballon d'Or'un en iyi 30 oyuncusu arasında adının nasıl olmadığını anlamıyorum."

Rodri, Ballon d'Or törenine katılacağını doğruladı

Rodri, yeni bir sürprizin tekrarlanma ihtimaline karşı, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenmesi planlanan Ballon d'Or ödül töreninde yer alacağını doğruladı.

Şunları söyledi: "Evet, orada olacağım, ne olursa olsun gideceğim. Hatta Ballon d'Or gününde bile ödülü bana vermeyeceklerini düşünüyordum, ama katıldım."

Real Madrid, ödülün Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior'a gitmeyeceğini öğrenince 2024 Ballon d'Or törenini boykot etmiş, sonunda ödülü Rodri kazanmıştı.

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