Lamine Yamal, Barcelona'yı Villarreal karşısında yeniden maça döndürecek büyük bir fırsatı kaçırmasının ardından penaltılar nedeniyle yeni bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Üstelik bu kaçan penaltı, Katalan ekibinin farkı azaltacak ve konuk takımın Camp Nou'daki şok edici başlangıcını durduracak bir gole büyük ihtiyaç duyduğu bir ana denk geldi.

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Bu başarısızlık, genç yıldızın penaltı atışları meselesini yeniden gündeme getirdi ve onu, penaltı karnesi nedeniyle kendisi de eleştirilerin hedefi olan Kylian Mbappe ile hiç de hoş olmayan bir kıyaslamanın içine soktu.

Mücadele Barcelona açısından felaket bir şekilde başladı. Ev sahibinin dağınıklığından yararlanan Villarreal, ilk 7 dakika içinde üst üste iki gol buldu. Tajon Buchanan 5. dakikada skoru açarken, Tani Oluwaseyi 7. dakikada farkı ikiye çıkardı ve Katalan ekibi kendi taraftarı önünde hızlı bir tepki vermek zorunda kaldı.

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Farkı azaltma fırsatı, hakemin Barcelona lehine penaltı kararı vermesiyle geldi. Ancak sürpriz olan, Brezilyalı Raphinha takımın penaltılardaki alışılmış ilk tercihi olmasına rağmen topun başına Yamal'ın geçmesiydi. Sorumluluğu üstlenen 10 numaralı oyuncu garip bir vuruş yaptı; top direğe sürtünerek auta çıktı ve Yamal, takımını yeniden maça döndürecek değerli bir fırsatı heba etti.

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"Mister Chip" olarak tanınan İspanyol istatistik uzmanı Alexis, bu girişimin ardından İspanyol yıldızla ilgili olumsuz bir tarihi rekoru açıkladı. Alexis'in aktardığına göre Yamal, La Liga'da kullandığı 7 penaltının 3'ünü kaçırdı ve bunların ikisi direğe çarptı. Böylece genç oyuncu, lig tarihinde üç penaltı kaçıran en genç oyuncu rekorunun sahibi oldu.

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Aynı istatistiğe göre Yamal, bu rekoru kırdığında 19 yaş 132 günlüktü. Böylece ligde kendisinden önce üç penaltı kaçıran isimlerin önüne geçti. Bu isimlerin başında, bunu 2004'te 20 yaş 64 günlükken yaşayan Fernando Torres geliyor. Onu 1979'da 20 yaş 312 günlükken López Ufarte ve 1929'da 21 yaş 174 günlükken Lafuente izliyor.

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Mbappe laneti Yamal'ın peşinde!

Öte yandan Mbappe de benzer bir süreçten geçiyor. Fransız yıldız, Real Madrid'in Celta Vigo'ya mağlup olduğu maçta 39. dakikada kullandığı penaltıda topu dışarı göndererek takımını beraberlik golünden mahrum bıraktı.

"Mister Chip"e göre bu, Fransız golcünün La Liga'da bir penaltıyı ilk kez çerçevenin dışına göndermesiydi . Uzman ayrıca Mbappe'nin 2024-2025 sezonundan bu yana La Liga'da kullandığı 23 penaltının 5'ini kaçırdığını ve böylece bu dönemde ligde en fazla penaltı kaçıran oyuncu olduğunu ekledi. Fransız yıldız bu rakamla, 10 penaltının 3'ünü kaçıran Mallorca forveti Vedat Muriqi'yi ve 7 penaltının 3'ünü kaçıran Barcelona forveti Robert Lewandowski'yi geride bıraktı.

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Kıyaslama, iki yıldız arasındaki dikkat çekici farkı da ortaya koyuyor: Mbappe, 2024-2025 sezonunun başından bu yana ligde kullandığı 23 penaltının 5'ini kaçırdı ve başarısızlık oranı yaklaşık %21,7'de kaldı. Yamal ise ligdeki tüm kariyeri boyunca kullandığı 7 penaltının 3'ünü kaçırdı ve bu oran %42,9'a ulaştı.

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