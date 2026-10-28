Real Madrid, Çin'den özür dilemeyi reddediyor ve yıldızı Kylian Mbappe'nin açıklamalarından kendini uzak tutuyor. Kraliyet kulübü ticari ortaklıklarının değişmediğini vurgularken, bu durum sözcüsü artık Real Madrid'den açık bir özür talep eden Çin medya grubunun öfkesine yol açtı.

Kylian Mbappe ve Çin meselesi yeni bir boyut kazandı. Real Madrid forvetinin, kendisini bir diktatör olarak resmeden ve içinde Çin'in merhum lideri Mao Zedong'a bir göndermenin de bulunduğu alaycı görsellere verdiği tepkiyi gösteren bir video klibin yayılmasının ardından, Fransız oyuncu kendini şiddetli bir tartışmanın merkezinde buldu.

Açıklamaları Çin'de geniş çaplı bir öfkeye yol açtı; birçok ticari marka onunla olan ortaklıklarını sona erdirme kararı aldı. Açıktan özür dilemesine rağmen baskı dinmedi; Çin Futbol Federasyonu itirazda bulundu, devlet medyası onunla ilgili içerikleri sildi ve ticari sonuçlar meselesi tartışmayı körüklemeye devam ediyor.

İspanya Ligi Birliği başkanı Javier Tebas'ın tepkisi de meselenin tırmanmasına katkıda bulundu; Tebas, İspanya'daki Çin büyükelçisiyle acil bir toplantı düzenledi ve turnuva adına Çin halkından özür diledi, tek bir bireyin davranışlarının yerel ortaklar ve taraftarlarla kurulmuş olan ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

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Bu kararlı tutum, Real Madrid'in tutumuyla keskin bir tezat oluşturuyor. "Okdiario" gazetesinin yayımladığı ve Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığı bilgilere göre, Madrid kulübü Çin ile ticari ilişkilerini sürdürme niyetinde ve oyuncusunun açıklamalarını herhangi bir hakaret amacı taşımayan kişisel bir ifade olarak değerlendiriyor.

Real Madrid, Mbappe'yi doğrudan etkileyen sözleşmelerin sona ermesine rağmen, Çinli sponsorlarıyla yaptığı anlaşmaların değişmediğini vurguluyor.

Real Madrid'in tutumu, yeni bir diplomatik ve medyatik müzakere turunun merkezi haline geldi. Çin haber ajansı "Dongqiudi", "Okdiario" gazetesinden aktardığına göre, Çin "CCTV" kanalının sahibi "China Media Group" bünyesindeki Spor ve Gençlik Merkezi'nin sözcüsü, İspanyol kulübünün gerekçelendirmesini açıkça reddetti.

Sözcünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Real Madrid'in tutumunu öğrendik. Dün ve bugün, İspanya Ligi Birliği (La Liga) başkanı ve diğer ilgili taraflar, 'CCTV' kanalına tekrar tekrar mesajlar göndererek açık bir özür dilediler. Mbappe'nin çirkin açıklamalarının Çin halkını incittiğine, kırmızı çizgileri aştığına ve ifade özgürlüğünün sınırlarını geçtiğine inanıyoruz."

Sözcü şunları ekledi: "Mbappe Real Madrid'de bir oyuncudur ve kulüp ağır bir sorumluluk taşımaktadır. Bu nedenle, Real Madrid'in Mbappe'nin 'asla kimseyi incitmeyi amaçlamadığı ve oyuncuların kişisel görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğunu söylediği' şeklindeki gerekçelendirmesini reddediyoruz ve Real Madrid'in tutumunu reddediyoruz." Bu yanıt, şimdiye kadar sunulan mazeret ve gerekçelerin Çin taraflarını ikna etmediğini gösteriyor.

Resmi sözcü, kraliyet kulübünün ticari durumu konusunda son derece kararlıydı; Real Madrid, Çin ile ortaklıklarının her zamanki gibi sürdüğünü vurgularken, Çin medya grubu bu iddiayı doğrulamayı reddediyor ve kulüp yönetimini bu meselenin yol açtığı öfkeyi görmezden gelemeyeceği konusunda uyarıyor.

Grubun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Real Madrid'in, kulübün Çinli sponsorlarıyla olan ortaklığının değişmediği iddiasıyla ilgili olarak, bunu doğrulamayacağız. Ancak herkese hatırlatırız ki, Çin halkını incitecek söz ve eylemler doğal olarak Çin toplumunun tüm kesimlerinde geniş çaplı bir öfkeye yol açacaktır. Real Madrid'in yanılmamasını umuyoruz. Kulüp özür dileyene kadar tüm görüşmeler askıya alınmıştır."

Real Madrid, Mbappe'nin kişisel açıklamalarını ticari yükümlülüklerinden ayırmaya çalışıyor, ancak bu strateji, artık kulüpten açık bir özür talep eden Çin tarafını yatıştırmaya yetmiyor.



