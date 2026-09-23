Fransız yargısı tartışmayı sonlandırdı ve Paris Saint-Germain'in savunmacısı Faslı yıldız Ashraf Hakimi'nin, 2023 yılına dayanan davada tecavüz suçlamasıyla ceza mahkemesine sevk edilmesine kesin olarak karar verdi. Bu gelişme, eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin tanıklık etmek üzere çağrılmasına da yol açabilir.

Fransa'daki Yüksek Mahkeme, bugün çarşamba, Versailles İstinaf Mahkemesi'nin geçen 19 Haziran'da verdiği kararı onadı ve milli oyuncunun avukatlarının yaptığı itirazı reddetti. Böylece oyuncu, mahkeme karşısına çıkmaktan kaçınmak için tüm hukuki yolları tüketmiş oldu.

Davanın olayları, 24 yaşındaki genç bir kadının, sosyal medya üzerinden tanışmalarının ardından Hakimi'yi başkent Paris'in banliyölerinden biri olan Boulogne-Billancourt bölgesindeki evinde kendisine saldırmakla suçlayan bir şikâyette bulunduğu Şubat 2023'e dayanıyor.

Bu kesin karar uyarınca Hakimi, henüz tarihi belirlenmemiş bir davada, Hauts-de-Seine ilçesindeki ceza mahkemesi karşısına, muhtemelen Nanterre şehrinde çıkacak.

Davanın merkezindeki isim: Mbappe

İspanyol "Cadena COPE" radyosuna göre bu dosyadaki en büyük sürpriz, Real Madrid'in mevcut forveti Kylian Mbappe'nin oynayabileceği rol. Zira Fransız yıldızın, savunmanın daha önce ifadesini soruşturmacılara sunmasının ardından, davada başlıca tanık olarak çağrılması bekleniyor.

O dönem Hakimi'nin Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşı olan Mbappe, 14 Nisan 2023'te soruşturmacılar tarafından sorgulanmış ve Hakimi'nin olay gecesi kendisine, karşılıklı rızayla öpüştüklerini söylediğini ifade etmişti. Soruşturma hâkimi başlangıçta bu ifadelere dayanarak şikâyetçinin anlatımını destekledi ve mahkeme kararını verdi.

Hakimi'nin savunması daha sonra, Mbappe'den gelen ve Hakimi'nin şikâyetçinin cinsel organlarına dokunmadığını açıklayan bir mesaj aracılığıyla, rıza dışı herhangi bir cinsel anlamı reddetme amacıyla yeni bir açıklama sunmaya çalıştı. Ancak bu açıklama, mahkeme kararını onaylayan istinaf mahkemesini ikna etmeye yeterli olmadı.

Şikâyetçinin savunması: Adalet galip gelecek

Kendi cephesinden şikâyetçinin avukatı Rachel-Flore Pardo, Yüksek Mahkeme'nin kararını memnuniyetle karşıladı ve İspanyol haber ajansı "EFE"ye verdiği açıklamada şunları söyledi: "Üç buçuk yıl süren hukuk mücadelelerinin ve müvekkilimin karalanmaya maruz kalmasının ardından, o adaletin sağlanacağından emin ve sonuna kadar mücadele edecek."

Avukat şunları ekledi: "Müvekkilim, bu davanın başka kadınlara yardımcı olmasını ve profesyonel futbol dünyasında dahi cinsel şiddeti çevreleyen inkâr ve cezasızlık duvarını yıkmaya katkı sağlamasını umuyor."

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Buna karşılık Hakimi, en baştan beri kendi anlatımına sadık kalmayı sürdürüyor; herhangi bir ilişkiyi reddediyor ve yalnızca karşılıklı rızayla bir sarılma ve öpüşme yaşandığını kabul ediyor. Şikâyetçi ise şikâyetinde, kaçıp bir arkadaşını kendisini almaya çağırmayı başarmadan önce iradesi dışında öpme ve dokunmalara maruz kaldığını ileri sürüyor.