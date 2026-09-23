Fransız yargısı tartışmayı sonlandırdı ve Paris Saint-Germain'in Faslı yıldız savunmacısı Ashraf Hakimi'yi, 2023 yılına dayanan davada tecavüz suçlamasıyla ceza mahkemesine sevk etme kararını kesin olarak verdi. Bu gelişme, eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin tanıklık yapmak üzere ifadeye çağrılmasına yol açabilir.

Fransa'daki Yüksek Mahkeme bugün çarşamba günü, Versailles İstinaf Mahkemesi'nin geçtiğimiz 19 Haziran'da verdiği kararı onadı ve milli oyuncunun avukatlarının yaptığı itirazı reddetti. Böylece oyuncu, mahkeme karşısına çıkmaktan kaçınmak için tüm yasal yolları tüketmiş oldu.

Davanın olayları Şubat 2023'e dayanıyor. O tarihte 24 yaşındaki genç bir kadın, sosyal medya üzerinden tanışmalarının ardından Hakimi'nin, başkent Paris'in banliyölerinden biri olan Boulogne-Billancourt bölgesindeki evinde kendisine saldırdığı iddiasıyla şikâyette bulundu.

Bu kesin karar gereğince Hakimi, henüz tarihi belirlenmemiş bir davada, Hauts-de-Seine ilçesinde ve büyük olasılıkla Nanterre şehrindeki ceza mahkemesi karşısına çıkacak.

Davanın merkezindeki isim: Mbappe

İspanyol radyosu "Cadena COPE"ye göre bu dosyadaki en büyük sürpriz, Real Madrid'in şu anki forveti Kylian Mbappe'nin oynayabileceği rol. Fransız yıldızın, savunmanın daha önce ifadesini soruşturmacılara sunmasının ardından, davada kilit tanık olarak çağrılması bekleniyor.

O dönem Hakimi'nin Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşı olan Mbappe, 14 Nisan 2023'te soruşturmacılar tarafından sorgulanmış ve olay gecesi Hakimi'nin kendisine, karşılıklı rızayla öpüştüklerini söylediğini belirtmişti. Soruşturma hâkimi başlangıçta bu ifadelere dayanarak şikâyetçinin anlatımını destekledi ve dava emrini çıkardı.

Hakimi'nin savunması daha sonra, Mbappe'den gelen ve Hakimi'nin şikâyetçinin cinsel organlarına dokunmadığını belirten bir mesaj aracılığıyla, rızasız bir cinsel unsurun varlığını reddetmeye yönelik yeni bir açıklama sunmaya çalıştı. Ancak bu açıklama, dava kararını onayan İstinaf Mahkemesi'ni ikna etmeye yetmedi.

Şikâyetçinin savunması: Adalet galip gelecek

Şikâyetçinin avukatı Rachel-Flore Pardo ise Yüksek Mahkeme'nin kararını memnuniyetle karşıladı ve İspanyol haber ajansı "EFE"ye verdiği açıklamada şunları söyledi: "Üç buçuk yıl süren hukuki mücadelelerin ve müvekkilimin karalanmasının ardından, adaletin sağlanacağından emin ve sonuna kadar mücadele edecek."

Avukat şunları ekledi: "Müvekkilim, bu davanın başka kadınlara da yardımcı olmasını ve profesyonel futbol dünyasında dahi cinsel şiddeti çevreleyen inkâr ve cezasızlık duvarının yıkılmasına katkıda bulunmasını umuyor."

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Buna karşılık Hakimi, başından beri anlatımına bağlı kalmayı sürdürüyor; herhangi bir ilişkiyi reddediyor ve yalnızca karşılıklı rızayla bir sarılma ve öpüşme yaşandığını kabul ediyor. Şikâyetçi ise şikâyetinde, kaçıp bir arkadaşını kendisini almaya çağırabilmeden önce kendi isteği dışında öpme ve dokunmalara maruz kaldığını ileri sürüyor.