Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, bu yıl Ballon d'Or ödülünü kazanabileceğine inandığını belirterek, takım kupaları eksikliğine rağmen geçen sezon ortaya koyduğu performansın kendisini ödüle en layık isim yaptığının altını çizdi.

"L'Équipe" gazetesine verdiği röportajda konuşan Mbappé, "Bu yıl onu kazanabileceğime dair bir his var içimde. Bu benim hedeflerimden biri ve fazla zaman kalmadı" dedi ve ödülün bireysel olması ile takım kupalarının önemi arasında bir çelişki görmediğini vurguladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Ballon d'Or'un gerçekten olağanüstü bir oyuncuya verilmesi gerektiğine hep inandım. Elbette takıma dair bir yönü de var, çünkü futbol bir takım sporu, ama sonuçta bu bireysel bir ödül." Ödüle dair bakış açısının Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo döneminde şekillendiğine işaret etti.

Real Madrid'in golcüsü şanslarından büyük bir özgüvenle bahsederek şunları söyledi: "Yıllardır kendimi dünyanın en iyi oyuncusu olarak görüyorum. Benden daha iyi bir oyuncu görmedim." Messi ya da Ronaldo'nun ödülü kazanmasını kabullendiğini, ancak yerini ödülü kazanan diğer isimlerle değişmeyeceğini açıkladı.

Mbappé, savunma görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle maruz kaldığı eleştirilere karşı da kendini savundu ve gol atmanın takım için bir sorun olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu argüman mantıksız. Gol atmazsam, 'Neden?' diye soracaklar. Futbol gol atmak ve rakibe üstünlük sağlamakla ilgilidir."

Aynı zamanda savunmada daha fazlasını verebileceğini kabul ederken, hücumda daha fazla fırsat üretebilecek kapasitede olduğunu düşündüğünü belirtti; bu alanda ayırt edici bir yeteneğe sahip olduğunu ve elit oyuncular arasındaki yerini kaybetmek istemediğini vurguladı.

Mbappé, Real Madrid taraftarıyla ilişkisine ve maruz kaldığı yuhalamalara da değinerek şunları söyledi: "Bu tür şeyler olur. Madrid'de kaç oyuncunun yuhalandığını biliyor musun? Hepsi hâlâ hayatta." Taraftarların memnun olmadıklarında hoşnutsuzluklarını dile getirdiklerini artık anladığını belirtti.

Fransız yıldız, teknik direktörü José Mourinho'yu son derece zeki olarak nitelendirerek övdü ve şöyle konuştu: "Ne yaptığını ve nereye gittiğini biliyor. Oyuncuların takip edecekleri bir yönlendirmeye sahip olmaları önemli. Onunla, başarıya ulaşmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz." Teknik direktörün kendisinden basitçe "Gol at" istediğini açıkladı.

Mbappé ayrıca Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında da konuşarak, ikisinin de oyunun kurallarını değiştiren ve futbol tarihinde silinmez bir iz bırakan oyuncular olduğunu değerlendirdi; kendisinin onlardan sonra gelen ve onlardan çok şey esinlenen kuşağa ait olduğunu vurguladı.

Real Madrid'in golcüsü, başta Lamine Yamal, Estêvão, Arda Güler, Endrick, Warren Zaïre-Emery ve Désiré Doué olmak üzere bir dizi genç yeteneği beğendiğini belirtti ve hepsinin büyük kariyerler inşa etmek için gerekli niteliklere sahip olduğunun altını çizdi.

Paris Saint-Germain ile geçirdiği yıllara gelince, Mbappé herhangi bir Avrupa kulübüne transfer olabileceğini, ancak orada mutlu olduğu için Paris'te kalmayı seçtiğini vurguladı; ayrıca Fransız kulübünün, kendi ayrılışından bu yana iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından elde ettiği başarıları küçümsemeyi reddetti.

Mbappé, Ballon d'Or hakkındaki sözlerini ödüle olan hak sahipliğine dair büyük özgüvenini vurgulayarak noktaladı ve futbolun en önemli bireysel ödülünü kazanma tutkusuna dair en net mesajlarından birini vererek şöyle dedi: "Geçen yıl kimse benden daha iyi bir sezon geçirmedi."