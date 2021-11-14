Mbappe, Kazakistan karşısındaki ‘kusursuz’ oyunuyla tarihe geçti

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Kazakistan’ı 8-0 mağlup eden Fransa, Katar 2022’ye doğrudan katılmayı garantiledi.

Ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken, üç gol de Paris Saint-Germain’in yıldız golcüsü Mbappe’den geldi. 87. dakikada skoru belirleyen golü atan Mbappe, dört gol ve bir asistle maçın yıldızı oldu.

Mücadelenin diğer golleri Benzema (2), Rabiot ve Griezmann’dan geldi. D Grubu’nda yedi maç sonunda 15 puanla namağlup liderliğini sürdüren Fransa’yı, 11 puanlı Finlandiya ve dokuz puanlı Ukrayna izliyor.

Tarihteki 12. isim

İzleyenleri büyüleyen performansıyla L’Equipe gazetesinden 10 üzerinden 10 puan alan Mbappe, tarihte bunu başaran 12. oyuncu oldu.

L’Equipe geleneksel maç puanlamasını yalnızca, Fransız takımlarının ya da Fransa milli takımının mücadele ettiği organizasyonlardaki maçlarda yapıyor. Buna karşın iki kez ‘kusursuz maç’ çıkaran Lionel Messi, birden fazla tam puan alan tek oyuncu unvanına sahip.

Messi’nin 10 puana layık görülen performansları Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde Bayer Leverkusen ve Arsenal ile oynadığı maçlarda gelmişti.

Robert Lewandowski ise, 2013’te Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ağlarına dört gol göndererek adını listeye yazdırmıştı.

L’Equipe’ten 10 puan alan tüm isimler