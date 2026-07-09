Mbappé, Kane ile eşitlendi… ve Cristiano Ronaldo’nun tahtına doğru ilerlemeye devam ediyor

Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerinde bu Perşembe akşamı Fransa’nın Fas’ı 2-0 mağlup ettiği maçın 60. dakikasında Les Bleus’un ilk golünü atarak, Fransız milli takımıyla büyük turnuvalardaki tarihi rekorunu daha da pekiştirdi.

Mbappé, büyük turnuvalardaki gol sayısını 21’e çıkardı (20’si Dünya Kupası’nda - 1 gol Avrupa Şampiyonası’nda) 21 gole yükseltti ve büyük turnuvalarda en çok gol atan Avrupalı oyuncular listesinde, 25 golle zirvede yer alan Portekizli Cristiano Ronaldo’nun ardından, Alman oyuncular Miroslav Klose (19) ve Gerd Müller’in (18) önünde, ikinci sırada yer alan İngiliz Harry Kane ile eşitlendi.

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Ayrıca Mbappé, 1970 Dünya Kupası’nda Almanya formasıyla Gerd Müller’den bu yana tek bir Dünya Kupası turnuvasında 11 gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu. 2026 turnuvasındaki gol ve asist sayısını 8 gol ve 3 asist olarak artıran Mbappé, 1970 turnuvasında 13 gol katkısı (10 gol ve 3 asist) kaydeden Müller’i geride bıraktı (10 gol ve 3 asist).

Real Madrid'in yıldız oyuncusu, Fas maçının 77. dakikasında bir sakatlık geçirdiği anlaşılan bir şekilde sahadan ayrıldı ve teknik direktör Didier Deschamps, onun yerine forvet Jean-Philippe Mateta'yı oyuna soktu.



