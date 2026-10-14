Bir Fransız basın raporu bugün çarşamba günü, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin, eski kulübü Paris Saint-Germain'e karşı açtığı davayı üstlenen avukat ekibiyle yaşadığı krizi ortaya çıkardı.

Aylar süren işlemlerin ardından Paris'teki bir mahkeme, Aralık 2025'te oyuncunun eski kulübünü, geciken ücret ve primler olarak 61 milyon euro ödemeye mahkûm eden bir karar verdi (55 milyon euro ile birlikte hak edilen izin bedeli ve faizler olarak 5,9 milyon euro daha).

Bu davada, oyuncunun uzun süredir avukatlığını yapan Delphine Verheyden, müvekkiline mümkün olan en iyi savunmayı sunabilecek güçlü bir avukat ekibi hazırladı: ceza davalarında Pierre-Olivier Sur, hukuk davalarında Thomas Clay ve iş hukukunda Frédéric Cassereau; tüm bunlar iş mahkemesi duruşmasına hazırlık amacıyla yapıldı.





Bu avukatlar kendi alanlarında seçkin uzmanları temsil ediyor ve bu nedenle yüksek ücretler alıyorlar (saatte yüzlerce euroya ulaşıyor); yine de bu tutar, alışılmış fiyatlara kıyasla göreceli olarak düşük sayılıyor.

Bu önde gelen avukatlar, Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Lamari ile bir anlaşmaya vardı. Anlaşma, Paris Saint-Germain'in oyuncunun talep ettiği 55 milyon euroyu aşan bir tutarı ödemekle sorumlu tutulması halinde kendilerine şartlı ücret alma imkânı tanıyordu.

Fayza Lamari ile sorun

Ancak "L'Equipe" gazetesine göre sorun, Lamari'nin bu anlaşmayı imzalamamış olmasında yatıyor ve kendisi daha sonra sözlü yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlandı.

Bir başka deyişle, Mbappe'nin avukatları müvekkillerini, Paris Saint-Germain'in eleştirdiği konunun aynısı için (annesinin tutumu) eleştirdi.

Bunun ardından Clay, Cassereau ve Sur baro birliğine şikâyette bulunarak, Fayza Lamari'ye sunulan anlaşmaya dayanarak 6,2 milyon euro talep etti; ancak Lamari bu tutarı fahiş buldu.

Sonunda taraflar arasında, yaklaşık 1,5 milyon euro artı ücretlerin ödenmesini öngören dostane bir anlaşmaya varıldı.

Mbappe'ye yakın kaynaklar, Real Madrid oyuncusuna yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek istemediği suçlamalarını reddetti; aksine onun temkinli davrandığını ve "hızlı kazanç kaynağı" olmayı kabul etmediğini belirtti.

"L'Equipe" gazetesi, Fayza Lamari ile futbol yıldızının ekonomik imparatorluğunun icra kurulu başkanı Ziad Hammoud'un, bu krizin ardından oyuncuyu on yıl boyunca temsil eden avukat Delphine Verheyden ile iş birliğine son verdiğini doğruladı.