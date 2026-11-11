Mbappé İtalya maçında yok: Zidane resmen yerine gelecek ismi kadroya çağırdı

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, İtalya karşısında oynanacak olan merakla beklenen maç öncesinde ağır bir darbe aldı. Arka uyluk kaslarında yaşadığı ağrılar nedeniyle Kylian Mbappé'nin, UEFA Uluslar Ligi kapsamında yarın perşembe günü oynanması planlanan maçta forma giyememesi neredeyse kesinleşti. Bu gelişme, turnuvadaki yolculuklarında önemli bir sınav öncesinde Horozlar'ın sıkıntılarını artırıyor.

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Son gelişmeler, Fransa Milli Takımı kaptanının yokluğu ihtimalini güçlendirir nitelikte oldu. Teknik heyet, Paris Saint-Germain oyuncusu Senny Mayulu'yu, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan gelerek gruba katılması için resmen çağırdığını açıkladı; bu adım, Real Madrid yıldızının hazır olup olmadığına dair belirsizliğin sürmesiyle aynı zamana denk geldi.

Fransız basın raporları, Mbappe'nin arka adale kaslarında rahatsızlık yaşadığını, çarşamba günü milli takımın son toplu antrenmanına katılmadığını ve İtalya ile Milano'daki karşılaşmadan bir gün önce yalnızca tedavi gördüğünü aktardı.

Mayulu katılıyor, Mbappe yokluğa yaklaşıyor

Fransa Milli Takımı, Mayulu'nun A takım kadrosuna katıldığını açıkladı. 20 yaşındaki oyuncu, hâlihazırda Clairefontaine merkezinde gençler takımıyla birlikte bulunurken, ilk kez A takıma çağrılmış oldu.

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"Le Parisien" gazetesi, Mayulu'nun, sakatlık nedeniyle kamptan ayrılan Aurelien Tchouameni'nin yokluğunu telafi etmek için katıldığını belirtirken, aynı zamanda genç oyuncunun çok yönlü mevkileri ve hücum rollerini üstlenebilme kabiliyeti göz önüne alındığında, Mbappe'nin olası bir yokluğunu telafi etmek için ek bir seçenek olabileceğine de dikkat çekti.

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Fransız "Canal Plus" kanalı ise daha da ileri giderek, Mbappe'nin arka adale kaslarındaki ağrılar nedeniyle İtalya karşılaşmasında forma giyemeyeceğini, Zidane'ın ise özellikle gerçek forvet mevkisindeki hücum seçeneklerinin eksikliğini gidermek için Mayulu'yu çağırmaya karar verdiğini bildirdi.

Fransa Futbol Federasyonu, Mayulu'nun çağrılmasına ilişkin açıklamada Mbappe'nin durumuna dair teşhis ayrıntılarını açıklamamış olsa da, oyuncunun antrenmandan uzak kalması ve onun İtalya maçı kadrosundan çıkarıldığına dair çıkan raporlar, önümüzdeki pazar günü oynanması planlanan Türkiye maçına hazır edilmesi ihtimali beklenirken, maçtaki durumunu büyük bir soru işaretine dönüştürüyor.

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Fransa kampını yokluklar vuruyor

Zidane'ın sıkıntıları Mbappe ile sınırlı değil; Fransa Milli Takımı, İtalya ve Türkiye maçları öncesinde bir dizi etkili yoklukla boğuşuyor.

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Tchouameni sakatlanmasının ardından kamptan ayrılırken, hesaplar içinde yer alan Marcus Thuram ve Pierre Kalulu'nun da yoklukları kesinleşti. Asıl kadroda ise başta Ousmane Dembele, Magnes Akliouche ve Esteban Lepaul olmak üzere birçok hücum oyuncusunun sakatlıklar nedeniyle eksikliği söz konusuydu.

Zidane, Marcus Thuram'ı kadroya çağırmış, ancak daha sonra onu sakatlık nedeniyle kaybetmişti. Bu arada seçenekleri üzerinde ek değişiklikler yapmak zorunda kaldı; bunlardan biri de onun yokluğunu telafi etmek için Elye Junior Kroupi'yi çağırmak, ardından Tchouameni'nin sakatlanmasının ardından Mayulu'ya başvurmak oldu.

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Bu yoklukar, Zidane'ın milli takıma net bir hücum yapısı oturtma arzusu göz önüne alındığında daha da büyük önem kazanıyor; özellikle Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin bu aşamasına çeyrek finale yükselmeyi garantilemeyi amaçlayarak girerken, grup hesaplarına göre tur atlamayı garantilemek için İtalya karşılaşmasından yalnızca bir puan toplamış durumda.

Mbappe ile Zidane arasındaki anlaşmazlıklar: Saha dışına taşan bir kriz mi?

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Mbappe'nin fiziksel krizi hassas bir dönemde geliyor; zira "L'Equipe" gazetesi, milli takım kaptanı ile yeni teknik direktörü arasında, oyuncunun önceki teknik direktör Didier Deschamps ile olan ilişkisiyle kıyaslandığında hiç de uyumlu olmayan bir ilişki bulunduğundan söz etti.

Fransız raporlarına göre gerginliğin kökleri, Zidane'ın teknik heyetin başında yer aldığı ilk kampa dayanıyor; o dönemde Mbappe'yi sol kanat mevkisinde oynatmaya, hücumun merkezinde ise Dembele'ye güvenmeye karar vermişti. Bu karar, özellikle son dönemde gerçek forvet mevkisinde oynamayı tercih eden Madridli yıldızın hücum düzeni içindeki konumunda bir değişiklik olarak yorumlandı.

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Zidane, mevcut kamp öncesinde bu dosyayı kontrol altına almaya çalışmış; Dembele'nin sakatlık nedeniyle kadroda bulunmaması nedeniyle Mbappe'nin, İtalya ve Türkiye maçları boyunca tercih ettiği mevki olan santrfor pozisyonunda oynama fırsatı bulacağını açıkça belirtmişti.

Ancak son fiziksel gelişmeler bu yönelimi bozma tehdidi oluşturuyor ve Zidane'ı, güvenmeyi planladığı dizilişte Mbappe ile diğer hücum oyuncuları arasındaki uyumu test etme imkânından yoksun bırakıyor.

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Milli takımın atmosferini ele alan raporlar yalnızca Mbappe'nin teknik direktörüyle olan ilişkisiyle sınırlı kalmadı; Ballon d'Or yarışının yansımaları ve bununla bağlantılı karşılıklı açıklamalar zemininde, oyuncunun bazı takım arkadaşlarıyla olan ilişkisinde de bir gerginlik bulunduğuna işaret etti. Ayrıca oyuncunun soyunma odası içinde kendini yalnız hissettiğinden ve başka bir oyuncu grubuna yakınlaşmaya çalıştığından söz etti.

Böylece Zidane kendini karmaşık bir sınavın karşısında buluyor; ardı ardına gelen yoklukarla başa çıkma zorunluluğunun yanı sıra, istikrar ve uyuma ihtiyaç duyduğu bir dönemde milli takım kaptanının durumunu yönetmesi gerekiyor. Mbappe'nin olası yokluğu ise Fransız teknik direktörün bu milli ara boyunca uygulamak istediği hücum anlayışının ilk gerçek sınavını erteleme tehdidi oluşturuyor.