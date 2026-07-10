Mbappé: İspanya ya da Belçika ile karşılaşmak umurumda değil… Fransa tarihinin en güçlü takımı değiliz

Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nın yarı final maçlarına hazır olduklarını vurguladı ve Fransa milli takımının bir sonraki rakibinin İspanya ya da Belçika olması fark etmediğini belirtti. Bu açıklamayı, Fransa’nın Fas ile oynadığı maçta en iyi oyuncu seçilmesinin ardından yaptı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Mbappé karışık bölgede yaptığı açıklamada bir sonraki rakibin kim olacağı konusunda şunları söyledi: "Umurumda değil. Belçika olacaksa Belçika olsun, İspanya olacaksa İspanya olsun. Ne olacağını göreceğiz. Bu bir yarı final maçı ve her halükarda her zaman zorlu geçecektir."

Fransız yıldız, şu anda Fransa milli takımında üstlendiği liderlik rolü hakkında da şunları söyledi: “Kesinlikle Fransa milli takımında kendimi iyi hissediyorum. Bu bir takım, çok sevgi duyduğum bir grup. Bu takımda yıllardır tanıdığım birçok arkadaşım var ve tabii ki beni kendilerinden daha yaşlı bir oyuncu olarak gören genç oyuncular da var.”

Mbappé sözlerine şöyle devam etti: “Takım için bir rol model olmalıyım; özellikle de sahadaki teknik yönünden çok duygusal ve psikolojik açıdan, çünkü bu kadroda Dünya Kupası’nda en fazla maça çıkan oyuncuyum. Dünya Kupası’nda oynamanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum ve bunu takım arkadaşlarıma aktarmalı ve öğretmeliyim.”

Mbappé, açıklamalarını mevcut nesil ile 2018 neslini karşılaştırarak şöyle tamamladı: “Bu takım en güçlü takım değil. Ben dünya şampiyonu ve ikincisi oldum, oysa şu anki takım henüz ne şampiyon ne de ikincilik kazandı. Ancak bu takım, gelecek için planlar yapmayı kolaylaştıran en büyük potansiyele sahip. Mevcut kadro, insanı hayal kurmaya iten yüksek bir kaliteye sahip, ancak şampiyonlukları kazanan ve galip gelenler güçlü takımlardır ve şu ana kadar yanımda hiçbir altın kupa görmüyorum.”