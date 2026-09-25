Mbappe ile Yamal arasında: Eto'o Ballon d'Or için favorisini seçti

Kylian Mbappé, kıtayla olan bağını ve Kamerunlu ve Cezayirli köklerini hatırlatarak Ballon d'Or yarışında Afrika'nın desteğini kazanmaya çalışırken, Afrika futbolunun en önemli efsanelerinden birinin dikkat çeken bu tavrıyla, Samuel Eto'o rakibi Lamine Yamal'a açık desteğini ilan etti.

Mbappé, birkaç gün önce Radio France Internationale'ye verdiği röportajda şunları söyledi: "Afrika'yı her ziyaret ettiğimde büyük bir sıcaklıkla karşılanıyorum. Onlarla olan bağımı hiçbir zaman kaybetmedim. Oradaki taraftarların sevgisini hissediyorum ve bütün bir kıtanın desteğine dokunmak beni gerçekten çok mutlu ediyor." Kupayı bir şekilde halkına armağan etmek için Ballon d'Or ile birlikte kıtaya dönmeyi umduğunu da dile getirdi.

Real Madrid'in golcüsü, Afrika'yla olan bağını vurgulamasına rağmen, Kamerun futbolunun en önemli simgelerinden birinin desteğini alamadı; zira eski Barcelona forveti Eto'o, ödül yarışında Yamal'a resmi desteğini açıkladı.

Eto'o, sosyal medya hesaplarından Yamal hakkında şunları yazdı: "Ballon d'Or'u hak ediyor. O bir dahi, cesur ve yetenekli... Yarışta ona başarılar diliyoruz." Genç yeteneği övdü ve taraftarlar nezdindeki konumunun yarışın sonucuna bağlı olmadığını vurguladı.

Eto'o'nun bu tavrı, Mbappé'nin sahip olduğu Kamerun köklerine rağmen, Yamal'a Afrika futbolunun en önemli yıldızlarından birinin kayda değer desteğini kazandırdı ve böylece Ballon d'Or yarışı, ödülün en önemli adayları arasındaki güçlü rekabete açık kalmaya devam ediyor.