Real Madrid, geçen sezon kendisini ciddi şekilde etkileyen ve herhangi bir kupa kazanamadan sezonu tamamlamasına yol açan pek çok iç sorun yaşadı.

Örneğin, bazı temel oyuncularla Xabi Alonso arasında sert anlaşmazlıklar patlak verdi ve bu durum teknik direktörün görevden alınmasıyla sonuçlandı. Ayrıca Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasındaki anlaşmazlık dünya basınının manşetlerine taşındı; Alvaro Arbeloa ise Kylian Mbappe dahil olmak üzere bazı oyuncularla sorunlar yaşadı.

Jose Mourinho'nun bu yaz Real Madrid'in yedek kulübesine gelmesi, kısmen soyunma odasındaki gergin havayı yatıştırmayı amaçlıyordu.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.

Bu adım şimdiye kadar dikkat çekici bir başarı elde etti; İspanya La Liga'da oynadığı üç maçta üç ard arda galibiyet kazandı ve İspanyol raporları takım içinde işlerin yolunda gittiğine işaret ediyor. İlk döneminden biraz daha az katı olan Portekizli teknik direktörün yöntemlerinin, Real Madrid'in tecrübeli oyuncularını memnun ettiği görülüyor; öte yandan antrenmanların yoğunluğu gibi belirli konularda sıkı davrandığı söyleniyor.

Mbappe ile Bellingham arasında barışma

"El Chiringuito" programı, bazı oyuncular arasında bir barışmanın gerçekleştiğini açıklayarak yeni bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Daha önce Kylian Mbappe ile Jude Bellingham arasında anlaşmazlıklar patlak vermiş, Fransız ve İngiliz oyuncular arasındaki gerginlik geçen sezon doruk noktasına ulaşmıştı.

Ancak İspanyol televizyon programına göre bu sezon işler yatıştı ve iki oyuncu artık tam bir uyum içinde.

Daha fazla ayrıntıya girmeden ve gelecek yayında daha fazla sürprizin geleceğine dair ipucu vererek, program Jose Mourinho'nun Real Madrid'in iki yıldızı arasındaki bu yakınlaşmanın sebeplerinden biri olduğunu ekledi.

İki oyuncu, bu sezon birçok gol sevincinde büyük bir coşku ve sıcaklıkla birlikte sevinirken görüldü.

Bu yakınlaşmanın Mourinho'yu sevindirmesi ise gayet doğal; zira teknik direktör, bu sezon kupaları kazanmak için Mbappe ile Bellingham arasındaki anlayış ve uyumun, dahası üstün bir performans ortaya koymanın önemini iyi biliyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.



