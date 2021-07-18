Kylian Mbappe transferi için gelir elde etmek isteyen Real Madrid, genç yıldızını gözden çıkardı.

Geride bıraktığımız sezonu transfer yapmadan tamamlayan Real Madrid, kadrosuna Kylian Mbappe’yi katmak istiyor.

Paris Saint - Germain’le bir yıllık sözleşmesi kalan Fransız yıldızı transfer etmek isteyen İspanyol devi, pandemi döneminde kötüye giden mali durumu nedeniyle oyuncu satarak gelir elde etmek istiyor.

İngiliz basınından Daily Mirror’un haberine göre Real Madrid, bu doğrultuda Vinicius Junior’u da satmaya sıcak bakıyor.

Neler yaşandı?

Habere göre Manchester United, Raphael Varane transferi için La Liga deviyle görüşürken Vinicious ihtimali de ortaya çıktı.

Geride bıraktığımız sezonda 49 maçta görev yaparken altı gol dört asistlik bir performansa imza atan Vinicius için Real Madrid, 68.5 milyon pound’luk bir bonservis bedeli talep ediyor.

Manchester United ise satın alma opsiyonuyla Brezilyalı genç yıldızı kiralamaya sıcak bakıyor.

Geleceğini Real Madrid’de gören ve Carlo Ancelotti’nin de kendisini takımda görmek istediğini bilen Vinicius Junior, kulübün bu kararı karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Varane transferinde son durum

Fransa ile Euro 2020’de mücadele eden Varane, İngiliz ekibiyle beş yıllık prensip anlaşmasına vardı.

United’ın 45 milyon pound’luk telifine karşın Real Madrid’in ise 55 milyon pound istediği belirtiliyor. Varane, imzayı atmak için iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

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