Real Madrid'in Mbappe hayalleri başka bir bahara kaldı ancak Ancelotti, umutsuzluğa kapılmıyor.

Transfer dönemine Lionel Messi, Sergio Ramos ve Achraf Hakimi gibi transferlerle damga vuran Paris Saint-Germain, iç transferde ise belirsiz bir dönemden geçiyor.

PSG, sözleşmesi bir yıl kalan Kylian Mbappe’yi henüz ikna edemezken Real Madrid de uzun süredir takip ettiği oyuncuyu kadrosuna katmak için elinden geleni yapıyor.

Transferin son gününde genç yıldız için teklifini 220 milyon euro’ya kadar çıkaran İspanyol devi, PSG’den dönüş alamamış ve bu transfer defteri en azından şimdilik kapanmıştı.

“Hayal kırıklığı yaşamıyoruz”

Mbappe’yi 2022 yazında bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedefleyen Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti, transfere dair açıklamalarda bulundu:

“Transfer gerçekleşmediği için hayal kırıklığı yaşamıyoruz ama o harika bir oyuncu ve ona bol şans diliyoruz. Bizim çok güçlü bir takımımız var.”

Real Madrid’in bu sezondaki yıldızı kim olacak?

Halihazırda Karim Benzema ile kadrosunda skorer bir Fransız golcüye sahip olan Real Madrid, Tottenham’daki kiralık döneminin ardından formunu geri kazanmaya başlayan Gareth Bale’i de kullanmaya devam ediyor.

Real Madrid’deki ilk döneminde de Galli yıldızdan iyi verim alan Ancelotti, 32 yaşındaki yıldızın yeniden bir çıkış yakalamasına şaşırmıyor:

“Bale iyi bir başlangıç yaptı ve bunu devam ettirmek zorunda. Onun hâlâ gelişebileceğini ve en iyi seviyesine çıkabileceğini düşünüyorum.”

Real Madrid’in yeni yüzleri

Mbappe transferini bitiremeyen Real Madrid, yaz transfer döneminde kadrosuna David Alaba’yı ve Eduardo Camavinga’yı katmıştı.

Rennes’den transfer edilen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Camavinga, Avrupa futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Real Madrid formasıyla ilk maçına Celta Vigo karşısında çıkması beklenen genç yıldız hakkında deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı: “Camavinga iyi durumda, burada olduğu için çok heyecanlı ve motive durumda.”

“Takımla birlikte iyi çalıştı ve önümüzdeki maç tabii ki oynayabilecek durumda.”

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