Mbappé hakemi kandırdı mı? Teknik komite Real Madrid'in penaltısıyla ilgili tartışmayı sonlandırdı

İspanya Ligi'nde, tartışmalı kararlara sahne olan hareketli bir haftanın ardından yeni bir hakem krizi patlak verdi; Hakem Teknik Komitesi, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé lehine verilen penaltıyla ilgili acil bir soruşturma başlatma kararı aldı.

Real Madrid'in El Sardinero Stadı'nda Racing Santander ile oynadığı maç, hakem José Luis Munuera Montero'nun Mbappé lehine verdiği ve doğruluğu konusunda geniş çaplı şüphelere yol açan penaltı kararıyla bir tartışma fırtınası koparan bir pozisyona sahne oldu.

Bu olay tek değildi; Bask derbisi de benzer bir pozisyona tanık oldu. Hakem Alejandro Hernández, Aranburu ile Nico Williams arasındaki temasın ardından Athletic Bilbao lehine penaltı noktasını gösterdi.

Tartışmanın boyutu karşısında, Fran Soto başkanlığındaki İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Teknik Komite, iki olayı da incelemek üzere önümüzdeki pazartesi günü kritik bir toplantı yapma kararı aldı. Komitede, eski uluslararası hakem David Fernández Borbalán'ın yanı sıra iki uzman Fernando López ve Aitor Gorostegi ile video yardımcı hakem (VAR) teknolojisinin sorumlusu Eduardo Prieto Iglesias yer alıyor.

Temas var mıydı?

"Mundo Deportivo"ya göre komite işe El Sardinero pozisyonunu ayrıntılı biçimde incelemekle başlayacak; bu pozisyonun keskin bir ayrışmaya yol açması bekleniyor. Tartışma iki temel nokta etrafında dönüyor:

Birincisi, defans oyuncusu Pratti'nin teması Real Madrid forvetini düşürmeye yetecek düzeyde miydi? İkincisi, VAR hakemi Luis Mario Milla müdahale edip saha hakemini pozisyonu izlemeye çağırmalı mıydı? Uygulanan protokole göre, VAR odası hafif de olsa bir temas olduğu kanaatindeyse, yalnızca açık ve bariz bir hata bulunması halinde müdahale eder.

Kinexon teknolojisi tartışmayı sonlandırıyor

Bask derbisindeki ikinci olaya gelince; Athletic Bilbao'ya ikinci golünü kazandıran bu pozisyonu hakem Hernández verdi ve Carlos del Cerro Grande'nin bulunduğu VAR odası kararı düzeltmedi.

Hakem olayın gerçekleştiği noktaya çok yakındı; ayrıca televizyon yayını, bu sezon LaLiga'da ilk kez kullanılan akıllı top teknolojisi "Kinexon"un kullanıldığını gösterdi. Bu teknoloji, Real Sociedad oyuncusunun topa dokunmadığını teyit etti; bu da hakemin inceleme için çağrılmamasını gerekçelendiriyor.

Getafe'nin golü terazide

İnceleme yalnızca bu iki olayla sınırlı kalmayacak; Andrés García ile Mano Bueno arasındaki bir temasın öncesinde yaşandığı tartışmalı Getafe golünü de kapsayacak. Başlangıçta hakem García Verdura, yardımcısının talebi üzerine faul kararı verdi; ancak bu karar Getafe'nin atağı golle sonuçlandıktan sonra geldi. Böylece VAR müdahale etti ve ortada bir faul olmadığına, dolayısıyla golün sayılması gerektiğine hükmetti.

Üç pozisyonun da her salı yapılan "inceleme zamanı" oturumlarına dahil edilmesi bekleniyor; dahil edilip edilmeyecekleri ise İspanya Ligi Birliği'ne bağlı yapay zekâ sisteminin belirlediği kriterleri ne ölçüde karşıladıklarına bağlı olacak.