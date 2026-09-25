Mbappe galibiyet golünü attı, ardından yere yığıldı ve sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi

Fransa, Zinedine Zidane yönetimindeki ilk maçını galibiyetle tamamladı. Türkiye’de oynanan karşılaşmada Fransızlar, ev sahibi ülkenin milli takımını 0-1 mağlup etti. Yine de Fransa bu maça karışık duygularla bakacaktır: Kylian Mbappé sakatlanarak oyundan çıktı.

Zinedine Zidane böylece cuma akşamı ilk kez Fransa Milli Takımı’nın kulübesinde yer aldı. Zidane, geride kalan Dünya Kupası’nın ardından Didier Deschamps’tan görevi devralmıştı.

Zidane kalede Mike Maignan’ı tercih etti. Savunmada Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix ve Adrien Truffert forma giydi. Orta sahada Adrien Rabiot, Manu Koné ve Rayan Cherki ilk 11’de başladı. Hücum hattında ise Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise yer aldı.

Nispeten sıkıcı geçen ilk yarıda Fransa ilk kez 17. dakikada etkili oldu. Mbappé sol kanattan içeri kat etti ve topu direğin hemen yanından dışarı gönderdi. Kısa süre sonra Türkiye de diğer tarafta Fedri Kadioglu’nun kafa vuruşuyla kendini gösterdi. O top kolayca kontrol edildi.

Cherki ile Olise ilk yarının bitiminden önce açılış golüne yaklaşsa da, devre arasının ardından gole en çok yaklaşan taraf Türkiye oldu: İsmail Yüksek, bir kornerden gelen topu neredeyse ağlara gönderiyordu.

Sonunda skoru Fransızlar adına açan isim Mbappé oldu. Real Madrid’in hücum oyuncusu, Türkiye’nin geriden oyun kurarken yaptığı acemiliğin ardından Olise’nin pasında topla buluştu. Dar açıdan vuruşunu yaptı ve böylece kaleci Ugurcan Çakir’i mağlup etti.

Ancak Mbappé bu şutta sakatlandı da. Bir süre daha devam etti, fakat sonunda gözle görülür bir diz sakatlığıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçın son çeyreğinde Fransa baskısını sürdürdü. Koundé’nin şutu on santimetre farkla dışarı gitti, Olise de nişanını çok az farkla tutturamadı. Uzatma anlarında Türkiye bir de on kişi kaldı. Kaleci Çakir, Bradley Barcola’nın ceza sahası dışından çektiği şutu koluyla çıkardı ve oyundan atıldı.