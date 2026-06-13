Fransa milli takımının kaptanı Kylian Mbappé, takım arkadaşlarından birini överek, onun hem bugünün hem de geleceğin oyuncusu olduğunu ve oyununda olağanüstü bir zarafet ve vizyona sahip olduğunu vurguladı.

Mbappé, Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Senegal karşılaşması öncesinde, Fransız "L'Équipe" gazetesine Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise hakkında açıklamalarda bulundu.

Eulisse, eski Crystal Palace yıldızı olarak kulübünde olağanüstü bir sezon geçirip tüm turnuvalarda oynadığı 52 maçta 22 gol atıp 31 asist yaptıktan sonra, şu anda en hazır oyuncularından biri olarak Dünya Kupası'na giriyor.

Olisese'nin toplam gol katkısı, geçen Pazartesi Fransa'nın 3-0 galibiyetinde attığı hat-trick ile birlikte, Les Bleus'taki maçları da dahil olmak üzere 60'a ulaştı.

Mbappé, Oulissi'nin içine kapanık kişiliği hakkında şunları söyledi: "İkimiz de Fransızca konuşuyoruz ve o da bunu oldukça iyi yapıyor. Ancak o, medyada yer alan sizlerin, Fransızcasının gelişip gelişmediğini asla bilemeyeceğiniz bir kişiliğe sahip çünkü sizinle pek konuşmuyor!"

Mbappé sözlerine şöyle devam etti: "Oulissi medyaya konuşmayı sevmez, bu onun doğası. Michael içe dönük biridir, sözlerini saklar, ayakları onun adına konuşur."

Son olarak şunları söyledi: "Onu olduğu gibi kabul edin, çünkü asla değişmeyecek. Olağanüstü bir oyuncu olmasının yanı sıra harika bir insan... Oulissi bugün ve yarının oyuncusu, oyun stilinde bir zarafet ve vizyon var ve ben onunla çok iyi anlaşıyorum."