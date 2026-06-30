Mbappé, Fransa’nın iki efsanesine yetişti… Deschamps ise Brezilya’nın efsaneler arasına yükseldi

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda İsveç ile oynanan maçta forma giyerek, eski Les Bleus yıldızları Olivier Giroud ve Raphaël Varane’nin sahip olduğu özel bir rekoru egale etti.

Fransız "Stats Foot" ağının yayınladığı bilgilere göre, Mbappé Dünya Kupası'ndaki 18. maçına çıktı ve Giroud ve Varane ile eşit olarak turnuvada en çok maça çıkan üçüncü Fransız oyuncu oldu.

Mbappé, 2018 ve 2022 turnuvalarında da forma giymişti ve bu yılki turnuvada da sahneye çıkmaya devam ediyor.

Real Madrid'in yıldızı, kaleci Hugo Lloris'in 20 maçlık rekorunu kırabilir; Antoine Griezmann ise 19 maçla ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan, Deschamps, Fransa milli takımını Dünya Kupası'ndaki 23. maçına çıkardı ve Brezilyalı efsanevi teknik direktör Carlos Alberto Pereira ile eşit olarak, Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan ikinci teknik direktör oldu.

Listenin başında 25 maçla Alman Helmut Schön yer alıyor; bu da Les Bleus'un yoluna devam etmesi halinde Deschamps'ın bu rakamı bu turnuvada geçebileceği anlamına geliyor.