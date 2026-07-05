Mbappé: Fas’ın kalitesinin farkındayız… Kazanmak için elimiz ne kadar kirlenirse kirlenir

Kylian Mbappé, Fransa milli takımının Paraguay milli takımının dayattığı zorlu mücadeleye hazır olduğunu vurgulayarak, “Kazanmak için elimizi kirletmemiz gerekiyorsa, kirletiriz” dedi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Mbappé maçın ardından sahadan çıkarken şunları söyledi: "Ne tür bir maç oynayacağımızı bildiğimizi düşünüyorum. Bugün oynadığımız karşılaşma ve oyun tarzımızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ofansif futbol oynamayı bilen bir takım olduğumuzu gösterdik, ancak kirli oyun oynamamız gerekiyorsa, oynarız. Bu ifade için özür dilerim. Kazanmak için bunda hiçbir sorunumuz yok."

Çeyrek final maçının tek golünü atan oyuncu, “kirli futbol” oynamayı da bildiklerini ve bunu yaptıklarını ekledi. Real Madrid’in forveti şöyle devam etti: “Bizim smokin giyip sahaya çıkacağımızı, sadece güzel hareketler ve ikili paslar yapacağımızı sanıyorlardı... Kazandık ve bu konuda bile onlardan daha iyiydik.”

Fransız forvet, açıklamalarını şu sözlerle tamamlayarak şu anda en önemli şeyin, önümüzdeki Perşembe günü Boston’da oynanacak Fas ile çeyrek final maçı için toparlanmak olduğunu vurguladı: “Oynayacağız, onların çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz ve onlarla oynamaktan çok mutluyuz. Yolumuza devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”