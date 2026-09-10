Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappé, topsuz oyununa yöneltilen eleştirilere yanıt vererek, yıllarca istisnai seviyeler sergileyen bir oyuncunun, iyi yaptığı işlerden çok, sunmadığı yönlere odaklanılmasına daha açık hale geldiğini belirtti.

Mbappé, Fransız "L'Équipe" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Bunun normal olmadığını düşünüyorum, ama yıllarca üstün bir seviye yaşamış bir kişinin hayatı böyle. Artık yeni bir şey değilim. Herkes yıllardır neler yapabileceğimi biliyor. Bunun da işin insani yönü olduğunu düşünüyorum."

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Mbappé sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların her zaman birinin yapmadığı şeye bakması normaldir. Kişi bunu 10 yıldır yaptığında, insanlar artık ne yaptığına bakmaz. Onu yapabildiğini bilirler. Bu yüzden her zaman yapmadığı şeye bakmaya çalışırlar. Ve o andan itibaren, bu benim kişisel olarak üzerime aldığım bir şey değil."

Eleştiriler hakkında genel olarak konuşan Merengue forması giyen oyuncu şunları söyledi: "Eleştirilere karşı dengeli bir yaklaşımım var; yapıcı eleştiri vardır, mantıksız eleştiri de vardır. Eleştiriler beni korkutmaz ve bir karar verdiğimde, eleştirilme ihtimalini düşünmem. Kararın benim için doğru olduğunu biliyorsam, ya da doğru olmasa bile gerekliyse, kariyerim ilerlemeye devam ettiğimi kanıtladı."

Bazılarının, çok sayıda gol atmasına rağmen takımın onun yüzünden zorlanabileceğini söylemesi hakkında ise eski Paris Saint-Germain yıldızı şu yanıtı verdi: "Bu argüman bana daha az mantıklı geliyor. Gol atmasam, bana neden gol atmadığımı soracaklar."

Ve ekledi: "Bir futbolcu olduğunda, her maç hakkında fikri olan milyonlarca antrenör olduğunu ve hepsinin evlerinde mutlu olmadığını öğrendim. Herkesin kendi bakış açısı var, ama bence futbolun amacı gol atmak ve rakibinden daha fazla gol kaydetmektir."

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