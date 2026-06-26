Mbappé efsanelerin izinden gidiyor… Henry ve Barthez’in başarısı, Real Madrid yıldızının kalesinde

Yarı çözümlerin kabul edilmediği bir gecede Fransa, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve belirleyici maçında Norveç karşısında tek bir sloganla sahaya çıkıyor: Ya galibiyet ya da karmaşık hesaplamalar.

"Les Bleus", efsaneler arasına adını yazdırmak isteyen Mbappé'nin ayaklarıyla liderliği garantilemeyi hedefliyor. Deschamps ise İzlanda maçından bu yana ilk kez orta sahada yeni bir kadroyla sahaya çıkacak.

Fransız futbol istatistik ağı "Stats Foot"a göre, Kylian Mbappé, "Les Bleus" formasıyla Dünya Kupası finallerinde 17. maçına çıkacak ve böylece tarihi ikili Fabien Barthez ile Thierry Henry'nin elinde bulunan rekoru egale edecek.

Real Madrid'in yıldızı, büyükler kulübüne girmenin eşiğinde bulunuyor; önümüzdeki turlarda da parlamaya devam ederse, bu maç ona tarihi bir liderlik unvanı kazandırabilir.

Annesinin vefatı nedeniyle maça katılamayan Didier Deschamps, 9 Eylül 2025'te İzlanda karşısında oynanan maçtan bu yana ilk kez Mano Koné ve Aurélien Tchouaméni ikilisini birlikte ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdi.

Deschamps’ın orta sahanın gücü ve sağlamlığına yaptığı bu bahis, Erling Haaland’ın takımına karşı oynanacak, ikiye bölünmeye izin vermeyen ve tek hedefinin liderlik olduğu bu maçta kritik bir zamanda geliyor.

Aynı kaynağa göre, Jules Koundé ise kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor; Fransa'nın büyük turnuvalardaki son 13 maçında ilk 11'de yer aldı ve bu, "Les Bleus" kadrosundaki herhangi bir oyuncu için şu anki en iyi rekor.

Barcelona’nın savunma oyuncusunun kadroda yer alması, Fransa milli takımının teknik ekibine, liderin kim olacağını ve son 16’ya kimin yükseleceğini belirleyecek olan Norveç ile oynanacak ateşli karşılaşma öncesinde savunma açısından istikrar sağlıyor.