Mbappé Dünya Kupası'nı sarsıyor... Fas'ın direnci, ona Fransa'nın tahtını ve eşi görülmemiş bir rekoru kazandırdı

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé, Fas kalesine attığı muhteşem golle Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza attı.

Mbappé, ikinci yarının 60. dakikasında, Yassine Bono'nun sol köşesine isabet eden kusursuz bir füze vuruşuyla Fas'ın kalesini sarsmayı başardı.

Futbol istatistikleri ağı "Opta"nın verilerine göre, Mbappé, Dünya Kupası tarihinde iki farklı turnuvada toplam 10 katkı kaydeden ilk oyuncu oldu.

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Mbappé, sekiz gol ve iki asistle, Katar'da düzenlenen geçen turnuvada elde ettiği başarıyı tekrarladı.

Ayrıca Mbappé, 64 gol ve 36 asistle Fransa milli takım tarihindeki ilk 100 gol katkısına ulaşan oyuncu oldu.

Mbappé, 8 gol atan Arjantinli Lionel Messi ile eşit olarak, bu yılki Dünya Kupası’nın gol krallığı sıralamasında yeniden zirveye oturdu.



