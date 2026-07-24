Fransız yıldız Kylian Mbappe, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde dikkat çekici bireysel performanslar sergiledi. Buna rağmen, yarı finalde İspanya'ya karşı 2-0'lık yenilgiyle ülkesinin milli takımını şampiyonluğa taşımayı başaramadı. İspanya ise yoluna sonuna kadar devam etti ve finalde Arjantin'i Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mbappe, turnuvayı 10 golle gol krallığı listesinin zirvesinde tamamlamayı başardı ve gol sayısını 22'ye çıkararak Arjantinli yıldız Lionel Messi'den Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı unvanını kaptı.

Üçüncülük-dördüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 kaybetmesine rağmen Mbappe, turnuvada özel bir listenin de zirvesine yükselmeyi başardı.

Mbappe, 37,61 km/saat hızla Dünya Kupası'nın en hızlı oyuncuları listesinin zirvesine çıktı; 37,16 km/saat hızla ikinci sırada yer alan İsveçli Anthony Elanga ve 36,77 km/saat hızla üçüncü sırada bulunan Hollandalı Micky van de Ven'i geride bıraktı.

Bu listede dikkat çeken nokta, ilk on içinde Fransız milli takımından üç oyuncunun bulunmasıydı; Bradley Barcola 36,32 km/saat hızla yedinci sırada yer alırken, Theo Hernandez 36,17 km/saatlik hızıyla dokuzuncu sırada yer aldı.

Avustralyalı Jordan Bos 36,67 km/saat hızla dördüncü sırada yer alırken, Manchester City forveti Erling Haaland da 36,52 km/saat hızla beşinci sıraya yükselerek dikkat çeken bir performans ortaya koydu.