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France v England: Bronze Medal Match - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Mbappe, Dünya Kupası'nda olağanüstü listenin zirvesinde; Haaland da güçlü şekilde yer alıyor

K. Mbappe
E. Haaland
Fransa
Norveç
Dünya Kupası
Fransa
Norveç

Dünya Kupası yıldızlarının başka bir yüzünü ortaya koyan liste

Fransız yıldız Kylian Mbappe, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde dikkat çekici bireysel performanslar sergiledi. Buna rağmen, yarı finalde İspanya'ya karşı 2-0'lık yenilgiyle ülkesinin milli takımını şampiyonluğa taşımayı başaramadı. İspanya ise yoluna sonuna kadar devam etti ve finalde Arjantin'i Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mbappe, turnuvayı 10 golle gol krallığı listesinin zirvesinde tamamlamayı başardı ve gol sayısını 22'ye çıkararak Arjantinli yıldız Lionel Messi'den Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı unvanını kaptı.

Üçüncülük-dördüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 kaybetmesine rağmen Mbappe, turnuvada özel bir listenin de zirvesine yükselmeyi başardı.

Mbappe, 37,61 km/saat hızla Dünya Kupası'nın en hızlı oyuncuları listesinin zirvesine çıktı; 37,16 km/saat hızla ikinci sırada yer alan İsveçli Anthony Elanga ve 36,77 km/saat hızla üçüncü sırada bulunan Hollandalı Micky van de Ven'i geride bıraktı.

Bu listede dikkat çeken nokta, ilk on içinde Fransız milli takımından üç oyuncunun bulunmasıydı; Bradley Barcola 36,32 km/saat hızla yedinci sırada yer alırken, Theo Hernandez 36,17 km/saatlik hızıyla dokuzuncu sırada yer aldı.

Avustralyalı Jordan Bos 36,67 km/saat hızla dördüncü sırada yer alırken, Manchester City forveti Erling Haaland da 36,52 km/saat hızla beşinci sıraya yükselerek dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

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