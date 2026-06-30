2026 Dünya Kupası’nda rakiplerinin kalesine attığı rekorlar ve kritik gollerin ardında, sosyal medya platformlarında milyonlarca kişinin yarattığı Kylian Mbappé’nin başka bir yüzü var.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Kylian Mbappé'nin Dünya Kupası'nda şu ana kadar sergilediği rekorlar, goller ve hakimiyetinin, Fransız forveti otoriter bir askeri komutan olarak tasvir eden yaygın bir fenomeni yeniden canlandırdığını yazdı.

Bu trend, “Mbappé Diktatör” ya da değiştirilmiş haliyle “Kylian Diktatör” olarak biliniyor.

Dünya Kupası haftaları boyunca, sosyal medya, Real Madrid yıldızını saha içinde ve dışında acımasız bir askeri komutan olarak tasvir eden, yapay zeka ile oluşturulmuş videolarla dolup taşıyor.

Farklı platformlarda milyonlarca kez izlenen bu trend, görünüşe göre Mbappé’nin hâlâ Paris Saint-Germain’de oynadığı dönemde ortaya çıkmış.

Orada, Mbappé’nin takım kadrosu da dahil olmak üzere Fransız kulübünün işlerini istediği gibi yönettiği, hatta Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı Neymar’ın ayrılmasının da onun eseri olduğu yönündeki hikaye şekillenmeye başladı.

Bu şaka Real Madrid’de de devam etti ve 2026 Dünya Kupası’nda, eski Monaco oyuncusunun yaptığı bazı çarpıcı jestler sayesinde yeniden gündeme geldi.

İlk olay, grup aşamasındaki Fransa-Irak maçı sırasında yaşandı... Kiliyan Mbappé, hâlâ spor kıyafetlerini giyerken, bir fırtına nedeniyle maçın iki saatliğine askıya alınmasının ardından, Philadelphia’daki Lincoln Financial Field stadyumunda onarılması gereken zemin kısımlarını saha görevlilerine işaret etti.

İkinci olay ise grup aşamasının son maçı olan Norveç karşılaşmasında yaşandı. Fransız yıldız oyundan çıkarken, kaptanlık pazubandını doğrudan takım arkadaşına vermek yerine, hakemden Aurélien Tchouaméni’ye vermesini istedi.

İngiliz hakem Michael Oliver, herhangi bir itirazda bulunmadan bu talebi yerine getirdi; ancak Mbappé aslında, oyuncu değişikliği sırasında sahayı terk etmek için 10 saniyeden fazla zaman harcayan oyunculara ceza öngören yeni FIFA kurallarına harfiyen uymaya çalışıyordu.