Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, Atletico Madrid'e karşı kaybedilen derbi ve maçla birlikte yaşanan hakem tartışması hakkında konuştu.

Mbappé, yeni spor markası İsviçreli On şirketiyle anlaşma imzalamaya giderken AS gazetesine verdiği röportajda şöyle konuştu: "Derbiyi kaybetmek geriye atılmış bir adım. Çok zordu."

Mbappé sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanmak istiyorduk ve bizi nasıl bir maçın beklediğini biliyorduk. Ama takım elinden gelen her şeyi ortaya koydu ve yolumuza devam edeceğiz, çünkü sezon hâlâ uzun ve doğru yolda ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor."

Mbappé, büyük hakem tartışması ve Real Madrid'in derbiyi eşit koşullarda oynama fırsatı bulup bulamadığı konusundaki görüşünü de dile getirdi.

Fransız oyuncu şu açıklamayı yaptı: "Sanıyorum ki hiçbir zaman hakem hakkında çok konuşan bir oyuncu olmadım. Şimdi de başlamayacağım. Bazı şeyler düşünüyorum ama bunları kendime saklıyorum. Hiçbir zaman böyle davranan bir oyuncu olmadım ve şimdi de başlamayacağım. Hakem bir insandır ve hata yapar; hatalar oldu, ama bu konuya girmek istemiyorum."

Mbappé, artık ileriye bakma ve durumu değiştirmek için çalışma vaktinin geldiği görüşünde: "Çalışmalı ve daha fazlasını sunmalıyız. Başkaları konuşabilir, ama daha fazlasını ortaya koyup Kraliyet takımına heyecanın ve kupaların dönmesi için çalışmak bize düşüyor."

Mbappé, Zinedine Zidane ile Fransa'da başlayacak yeni dönem hakkında da konuştu: "Yeni bir teknik direktörle yeni bir dönem bu. Bizi Uluslar Ligi bekliyor; nasıl gideceğini göreceğimiz 4 maç var ve bu herkes için yeni olacak, çünkü hepimiz sadece Deschamps'a alışmıştık. Bu bizim için bir değişiklik olacak, ama sanırım her şey yolunda gidecek."

Gerçekte, Mbappé daha çocukken onu Real Madrid akademisine katılma ihtimalini değerlendirmek üzere Valdebebas'a götüren kişi Zidane olmuştu. Bu konuda şunları söyledi: "Evet, yıllar önceydi. Beni Real Madrid'e, spor kompleksine ilk götüren kişi o oldu; o zamanlar on üç ya da on dört yaşındaydım, çok uzun zaman önce."

Sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi Zidane ülkemin milli takımının teknik direktörü oldu. Bu, harika bir filme benziyor ama gerçek; ve Fransa'da yeni bir proje karşısındayız. EURO'ya hazırlanmak için iki yılımız var ve şu anda üzerinde çalıştığımız şey bu."

Son olarak, oylama kapısının kapanmasına bir hafta kala Ballon d'Or ödülü mücadelesine dair görüşünü dile getirdi: "Sanırım bu konuda söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim. Bu konuda çok konuştuğumda insanlar mutlu olmuyordu, ama gerçek bu."

Şöyle tamamladı: "Gerçek bu. Bu konuda sakinim, sakin. Yapabileceğim her şeyi yaptım ve sanırım iyi bir iş çıkardım. Şimdi ise beklemek gerekiyor."

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