Real Madrid, başkent derbisinde Atlético Madrid'e karşı aldığı yenilginin etkilerini hâlâ üzerinden atamıyor. Hakem kararlarına ilişkin tartışmalar, takımın performansı ve sonuçlarındaki düşüşün nedenleriyle ilgili her türlü tartışmanın önüne geçti.

Bu tartışmaların ortasında Kylian Mbappé'nin duruşu, kulübün maç sonrası benimsediği söylemden farklı bir biçimde öne çıktı. Fransız yıldız, olumsuz sonuçların nedenlerini hakem hatalarına indirgemek ya da tüm sorumluluğu hakemlere yüklemek yerine, takımın geliştirebileceği yönlere odaklanılması gerektiğini savundu.

Mbappé son açıklamalarında hakem kararlarına odaklanan yaklaşımdan uzak durdu ve hakemlerle ilgili tekrar eden tartışmalara girmek istemediğini vurgulayarak, Real Madrid'in seviyesini yeniden yakalamak ve kupa mücadelesine geri dönmek için daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.

Mbappé'nin açıklamaları, Real Madrid'in rekabet için eşit fırsatlar bulup bulamadığı yönündeki bir soruya yanıt olarak geldi. Fransız oyuncu şöyle konuştu: "Sanırım hiçbir zaman hakem hakkında çok konuşan bir oyuncu olmadım ve şimdi de başlamayacağım. Bazı şeyler düşünüyorum ama onları kendime saklıyorum."

Fransız oyuncu, hakemlerin de insan olduğunu ve dolayısıyla maçlar sırasında hata yapabileceklerinin farkında olduğunu açıkladı; ancak aynı zamanda hakem kararları üzerine uzun tartışmalara girmek ya da takımın aldığı her olumsuz sonucun ardından bunları gündemin merkezine oturtmak istemediğinin altını çizdi.

Mbappé'nin duruşu, Mourinho'nun Atlético Madrid karşısında alınan derbi yenilgisinin ardından yaptığı açıklamalardan farklı geldi. Portekizli teknik adam, basın toplantısında tartışma yaratan bazı hakem kararlarına odaklanmış, başka maçlarda görülen müdahalelere benzediğini düşündüğü görüntüler ve pozisyonlar sunmuş ve bunların bir kısmının Atlético Madrid ya da Barcelona'nın lehine olduğunu değerlendirmişti.

Mourinho, itirazına yol açan pozisyonlar hakkında ayrıntılı biçimde konuştu; maç sırasında yaşanan bazı müdahalelerin daha ağır cezaları hak ettiğini değerlendirdi ve benzer pozisyonlara maçtan maça farklı biçimde yaklaşıldığına dikkat çekti. Bunun sonucunda hakemlik hakkındaki konuşmalar, Real Madrid'in derbide ortaya koyduğu teknik seviyeye ilişkin tartışmanın önüne geçti.

Rapor, Mourinho'nun mevcut duruşunun, geçmişte farklı vesilelerle yaptığı bazı açıklamalardan da farklı olduğuna işaret etti. Portekizli teknik adam daha önce İspanyol hakemliğine olan güvenini dile getirmiş, hatta bir maçın ardından, hakem son düdüğün ardından beğenmediği ya da itiraz ettiği kararlar alsa bile, her karşılaşma öncesinde hakeme güvendiğini söylemişti.

Buna karşılık Mbappé, Real Madrid'in mevcut krizini yalnızca hakemlikle açıklayamayacağını ve takımın kendi performansına bakarak son maçlarda ortaya çıkan zayıf noktaları gidermeye çalışması gerektiğini düşünüyor.

Fransız yıldız şöyle konuştu: "Diğerleri konuşabilir ama bizim daha fazlasını yapmamız ve Real Madrid'deki hayalin geri dönmesi, kupaların geri gelmesi için çalışmamız gerekiyor."

Mbappé'nin duruşu, Real Madrid'in son dönemde sonuçlarındaki düşüşe yol açan nedenleri belirlemeye çalıştığı bir dönemde, oyuncuyu kulüp içinde dolaşan resmi söylemden farklı bir alana yerleştiriyor.

Hakemlik tartışmasının yanı sıra takım, teknik seviyesine, büyük maçlarda kendi oyununu dayatabilme kapasitesine ilişkin eleştirilerle ve gerekli takviyeleri alamayan bazı mevkilere dair soru işaretleriyle de karşı karşıya.

Bu bağlamda, takımın dengesini korumak ve rekabet gücünü artırmak için gerekli görülen bazı transferlerin ya da takviyelerin gerçekleşmemesine ilişkin konuşmalar da öne çıkıyor. Ayrıca Toni Kroos'un futbolu bırakmasının ardından gelen döneme dair süregelen tartışma ve onun ayrılığının Real Madrid'in oyun biçimine ve maçların ritmini kontrol edebilme kapasitesine etkisi de gündemde yer alıyor.