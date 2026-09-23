Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde kendisini kraliyet kulübüne bağlayan söylentilerin ortasındaki vatandaşı, Bayern Münih yıldızı Michael Olise'yi kulüpten ayrılmaya teşvik etmeyi reddediyor.

Bu yaz birçok basın raporu, özellikle 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile parlamasının ardından, Real Madrid'in Olise'yi kadrosuna katma isteğinden söz etti; ancak oyuncunun Bavyera kulübünde kalacağı kesinleşti.





Mbappe, Olise hakkındaki söylentiler sorulduğunda Almanya'nın "Bild" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Söylentileri duydum, ama bu durumu çok iyi biliyorum: Paris Saint-Germain'de oynadığım dönemde söylentiler her yerde dolaşıyordu."

Kylian Mbappe, Olise'ye Bayern Münih'ten ayrılmasını tavsiye etmenin uygun olmadığı görüşünde; zira Fransız milli oyuncu tüm potansiyelini hâlâ Bavyera kulübünde gösterebilir.

Real Madrid forveti, Fransa'nın "Foot Mercato" ağının aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir oyuncuya ayrılmasını tavsiye etmenin saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bu, Bayern'e haksızlık olur; özellikle de Bayern, Michael'ın büyük başarılar elde edebileceği harika bir kulüpken."

Ardından Mbappe, Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşının niteliklerini övdü: "Ama kesin olan bir şey var: Dünyadaki her kulüp Michael Olise'yi kadrosuna katmayı arzuluyor. O olağanüstü bir oyuncu."