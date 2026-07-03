2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Mısır ile Avustralya arasında oynanacak kader maçı yaklaşırken, "Kanguru" kampında Firavunlar'ın savunması için potansiyel bir kabus olarak öne çıkan bir isim var: Jordan Bos... Mbappé ve Haaland'ı geride bırakan uçan kanat oyuncusu.

FIFA’nın resmi verilerine göre, Bos, Avustralya’nın Türkiye’yi 2-0 mağlup ettiği açılış maçında saatte 36,7 kilometreye ulaşan bir azami hıza kaydetti. Bu rakamla, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Micky van de Ven gibi tanınmış hız yıldızlarını geride bırakarak grup aşamasının ilk turundaki en hızlı oyuncular listesinin zirvesine oturdu.

Şimdi 23 yaşındaki oyuncu, Cuma günü klimalı “Dallas Cowboys” Stadyumu’nda Muhammed Salah’ın takımına karşı oynanacak maçta Avustralya’nın en tehlikeli silahı olmaya hazırlanıyor.

Bu maçın iki sonucu olamaz; zira her iki milli takım da Dünya Kupası tarihinde daha önce hiçbir eleme maçını kazanamadı ve büyük ödül, 16 turunda Messi liderliğindeki Arjantin ile olası bir karşılaşma.

Boss, Avustralya’da artık sadece “gelecek vaat eden bir yetenek” değil. Geçen yaz Hollanda’nın Feyenoord takımına transfer olması, ofansif bek olarak potansiyelini ortaya çıkardı; Hollanda ligindeki ilk sezonunda 4 gol ve 9 asist kaydetti.

Bos, Avustralya’nın grup aşamasındaki üç maçının hepsinde ilk 11’de yer aldı ve ülkesini ABD’nin ardından ikinci sıraya taşıyarak Mısır ile karşılaşmaya hak kazandı. Türkiye karşısında sol bek olarak oynayan Bos, teknik direktör Tony Popović'in esnekliği sayesinde grup aşamasının son maçında Paraguay karşısında sağ kanat olarak sahaya çıktı ve hızının tek silahı olmadığını kanıtladı.