Bayern Münih'in eski teknik direktörü Felix Magath, bu yılki Ballon d'Or tercihlerinde sürpriz yaparak ilk üç sırayı İspanya Milli Takımı oyuncularına verdi. Zirveye Real Madrid'in bek oyuncusu Marc Cucurella'yı yerleştiren Magath, ardından Barcelona oyuncusu Rodri'yi, üçüncü sıraya ise Paris Saint-Germain'in yıldızı Fabián Ruiz'i koydu.

Alman "Bild" gazetesine göre Magath, 28 yaşındaki Cucurella tercihini sol bek mevkisinde sergilediği üstün performanslarla gerekçelendirdi ve oyuncunun savunma ile fiziksel kabiliyetlerini, ayrıca onu İspanya Milli Takımı'nın önemli unsurlarından biri haline getiren hücum katkılarını övdü.

Magath, Real Madrid oyuncusu hakkında şunları söyledi: "Sol bek mevkisinde dünya çapında bir oyuncu, her zaman sahada, koşuda güçlü ve neredeyse hiçbir müdahalede başarısız olmuyor." Alman teknik adam, Cucurella'nın İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasında oynadığı büyük role dikkat çekerek, bunun oyuncunun futbolun en öne çıkan bireysel ödülünü hak ettiğine dair kanaatini güçlendirdiğini belirtti.

Alman teknik direktör, Cucurella'yı öne çıkaran şeyin savunma görevleri ile hücuma destek arasındaki dengeyi sağlayabilme yeteneği olduğunu, zira oyuncunun hücumların kurulmasındaki ve öne çıkmaya katılmadaki rolünden vazgeçmeden takımının arka hattaki bütünlüğünü koruduğunu açıkladı.

Rodri ve Fabián Ruiz

Barcelona oyuncusu Rodri, Magath'ın tercihlerinde ikinci sırada yer aldı. Alman teknik adam, Rodri'yi oyunu organize etme ve hatları birbirine bağlamadaki rolünün yanı sıra tempoyu dayatma ve maçların gidişatını kontrol etme yeteneği sayesinde İspanya Milli Takımı'nın orta sahasının itici gücü olarak nitelendirdi.

Üçüncü sıra ise Paris Saint-Germain'in 30 yaşındaki oyuncusu Fabián Ruiz'in oldu. Fabián Ruiz, İspanya Milli Takımı içinde dengeyi ve istikrarı sağlamadaki rolü nedeniyle Alman teknik adamın övgüsünü kazandı.

Magath, Ruiz'in takım sisteminde büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti ve oyuncunun Paris Saint-Germain ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasını dayanak göstererek, başarılarının ve performanslarının onu dünyanın en iyi 3 oyuncusu arasında yer almaya layık kıldığını ifade etti.