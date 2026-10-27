Mbappe bombasının şarapnelleri Kraliyet'in kasasını vurdu: Çin'in öfkesi Real Madrid'e ağır mali kayıplar yaşattı

Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé'nin karıştığı krizin zararları yalnızca oyuncuyla sınırlı kalmadı, başka taraflara da uzandı.

Mbappé'nin merhum Çin lideri Mao Zedong hakkında şaka yaptığı görüntülerin yer aldığı bir video, Çin'de geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açtı; oyuncu, ulusal duygulara hakaret etmek ve tarihi simgelerle ilişkide kabul edilebilir sınırları aşmakla suçlandı.

Mbappé yaşananlar için özür dilerken, İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas de özür diledi; zira Çin'in CCTV kanalı İspanya Ligi yayınlarını ve Real Madrid forvetinin yer aldığı maçların yayınını durdurduktan sonra birlik de büyük tali zararlar yaşıyor.

Mbappé, imaj haklarından elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 80'ini elinde tutarak Real Madrid ile tarihi bir sözleşmeye imza attı.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Forbes dergisine göre, forvet yılda yaklaşık 100 milyon euro kazanıyor; bunun 30 milyon euroluk kısmı sponsorluk sözleşmelerinden geliyor.

Aralarında Dongpeng içecek grubu ile Mengniu ve Milkground süt ürünleri şirketlerinin de bulunduğu birçok Çinli şirket, Real Madrid oyuncusuyla ticari ortaklıklarını sona erdirdiğini açıkladı; dolayısıyla kulübün de bu kârlardan kendi payını kaybetmesi muhtemel.

Bununla birlikte, Kylian'ın özrünün tam etkisi değerlendirilene kadar süregelen kriz, Real Madrid'e Çin'deki yerel pazarında da zarar veriyor. Kulübün uluslararası ürün satışlarının Çin'deki oranı yüzde 10 ile 15 arasında değişiyor ve Kylian'ın forması en çok satan ürün konumunda.

Dongqiudi gibi başlıca Çin futbol forumlarında, Mbappé'nin resmi ürünlerini satın almayı açıkça reddeden kampanyalar başladı.

Çinli RedNote platformu da, Real Madrid forvetiyle aralarında iş birliği anlaşmaları ve reklam kampanyaları bulunan oyuncuya ilişkin içerikleri kaldırmaya başladı.

Bu kampanyaların Çinli tüketiciler üzerindeki etkisini tahmin etmek de zor; tıpkı tüketicilerin forvetin formasını satın almak için Santiago Bernabéu Stadı'na akın ettiği İspanya'da olduğu gibi.

Başlıca devlet televizyon kanalının İspanya Ligi maçlarının yayınını askıya alması Real Madrid'i de etkiliyor. Ligin geliri azalacak; bu da Birinci ve İkinci Lig kulüplerine ayrılan paylarda düşüş anlamına geliyor.

Ayrıca her kulübün geliri izlenme oranına bağlı olup, Real Madrid geçen sezon gelirde Barcelona'yı geçmişti.

İspanya Ligi 1,432 milyar euro dağıtmış ve Real Madrid bu tutardan yaklaşık 160 milyon euro almıştı; bu rakam ise şimdi belirgin şekilde düşecek.