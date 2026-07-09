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"Mbappé bizim"… Deschamps, Fas maçı sonrası kibirli bir slogan attı!

K. Mbappe
D. Deschamps
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Fransa
Fas
ABD

Fransız teknik direktörün dikkat çeken açıklamaları

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas’ı 2-0 mağlup ettikten sonra oyuncusu Kylian Mbappé’yi övdü.

Maçta Fas milli takımı belirgin bir düşüş yaşarken, Fransa ise sayısız atak denemesi yaptı. 60. dakikada Mbappé, Yassine Bono’nun kurtaramadığı füze gibi bir şutla ilk golü attı.

Maç sonrası yaptığı açıklamada Deschamps, “Rakip açıkça defansif oynadı ve ceza sahası önünde çok sayıda oyuncuyla blok oluşturdu, ancak bizde Mbappé var, bu yüzden endişelenmiyoruz” dedi.

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Deschamps sözlerine şöyle devam etti: "Mbappé muhteşem bir şutla bu kuşatmayı kırmayı başardı, ardından ikinci golü de attık; bu, tam bir hakimiyetin sonucuydu."

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Mbappé'nin sakatlığıyla ilgili olarak Deschamps şunları söyledi: "Endişelenmeye gerek yok, ayak bileğinde biraz ağrı hissetti, bu yüzden onu oyundan çıkarmayı tercih ettik. Bir sonraki maça hazır olacak."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Birçok kolay fırsatı kaçırdık, ancak asıl önemli olan yarı finale çıkmak ve biz de bunu istedik.”


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