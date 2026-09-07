Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, yarın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk turunun ilk haftasında oynanacak Inter Milan maçı hakkında konuştu.

Mbappé, "beIN Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Real Betis karşısındaki takılmanın sırrı ne? Gol atmak. Bence çok iyi oynadık ve birçok fırsat yarattık, ama gol atamadık. Şahsen ben de çok fırsat harcadım. Eğer sezon boyunca böyle oynarsak, sanırım büyük bir sezon geçireceğiz, çünkü diğer maçlarda bu kadar fırsat harcayacağımı sanmıyorum."

Şunları ekledi: "Bu tür şeyler olabilir, ama takımın genel performansına baktığımda bence iyiydi. Rakibe fırsat yaratma imkânı tanımadık ve iyi bir performans sergiledik, ancak futbolda en önemli şeyi, yani gol atmayı yapamadık."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun Real Madrid'in yılı olduğunu düşünüyor musunuz? Bence öncelikle her maçı ayrı ayrı düşünmemiz ve her maçı kazanmak için neler yapabileceğimize odaklanmamız gerekiyor. Şu anda kendi sahamızda Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir takıma karşı bir maçımız var. Bu tür karşılaşmaları oynama fırsatı bulduğumuz için mutluyuz ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmasına şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde oynarken işler ve zihniyet İspanya La Liga'ya kıyasla farklı mı oluyor? Bilmiyorum. İkisi farklı turnuvalar ve burada, Real Madrid'de her zaman kazanmanız gerekiyor."





Şunları ilave etti: "Geçen sezonun başında neden Mourinho'nun seni çalıştırmasını istediğini söyledin? Çünkü o, nasıl kazanılacağını bilen biri. Çalıştığı her yerde kazandı. Futbol dünyasında ve oyuncuların kariyerlerinde büyük bir figür. Kazanmanız gerekiyor, ama bunun için çok fazla hırs, tutku ve heyecana ihtiyacınız var; o da bunların hepsini beraberinde getiriyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Mourinho'nun Real Madrid'e gelişinden bu yana kişiliğini değiştiren şey ne oldu? Bence onun neyi değiştirdiğini ya da neyi değiştirmediğini düşünmemize gerek yok, aksine ne yaptığını ve neler kattığını düşünmeliyiz. Oyunculara çok fazla güven ve istikrar veriyor. Çok açık sözlü biri ve işleri olduğu gibi söylüyor. Bu seviyede olduğunuzda, iltifatlara ya da birinin size en iyi olduğunuzu veya olmadığınızı söylemesine ihtiyacınız olmuyor."

Şu sözlerle bitirdi: "Mourinho forvetlerin savunma görevleri yapmasında ısrar ediyor mu? Bilmiyorum. Mourinho birçok konuda ısrar ediyor. Gol atmakta ısrar ediyor, çünkü en önemli şey bu. Ayrıca savunmada ve takımın kenetlenmesinde de ısrar ediyor. Birçok şeye odaklanıyor, çünkü o teknik direktör."



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