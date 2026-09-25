Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'ndaki serüvenine Türkiye karşısında zorlu bir galibiyetle başladı. Didier Deschamps'ın teknik ekibin başında geçirdiği 14 yılın ardından "Horozlar"ın onun yönetiminde çıktığı bu ilk maçta Kylian Mbappé, 67. milli golünü kaydettikten yalnızca birkaç dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etti.

Fransa Milli Takımı, yeni teknik direktörünün fikirlerine uyum sağlamak ve 4-3-3 dizilişine dönmek için biraz zamana ihtiyaç duydu. Bu durum, iki yıldır milli takımda oynamadığı sol kanat mevkiine geçen Mbappé'ye özellikle yansıdı.

Fransa'nın kaptanı, maçın başında kendisini Türkiyeli oyuncuların çift adamlık markajı altında buldu. Ousmane Dembélé boşlukları bulmakta zorlanırken, Michael Olise de en iyi seviyesini ortaya koyamadı.

Türkiye Milli Takımı, Fransa oyuncularına uyguladığı yoğun baskıdan faydalanarak maça daha tehlikeli bir şekilde başladı.

Mike Maignan, 4. dakikada Yılmaz'ın girişimine engel oldu; ardından savunma araya girerek topu kale çizgisinden uzaklaştırdı. Fransa'nın kalecisi, 28. dakikada Kadıoğlu'nun şutu karşısında yeniden parladı.

İlk yarının ilk bölümünde Zidane'ın oyuncuları, topla çıkış yapmakta ve Türkiye baskısından kurtulmakta zorlandı.

Zaman ilerledikçe Fransa Milli Takımı dengesini yeniden bulmaya başladı; Kylian Mbappé hücum bölgesinde daha etkili bir görüntü verirken, Cherki çok yönlü orta saha oyuncusu mevkiinde hareket etmeye çalıştı ve son dokunuştaki isabetsizliğine rağmen bazı güzel anlar sundu.

Olise, yarı bitmeden Fransa'yı öne geçirmeye çok yaklaştı, ancak Türk kaleci 43. dakikada onun sert şutuna engel oldu.

Türkiye'nin ikinci yarıya güçlü başlamasının ardından Fransa Milli Takımı için belirleyici an geldi.

Koundé ve Cherki'nin baskısının ardından top, ceza sahası içinde Olise'ye ulaştı; o da topu sol tarafta bulunan Mbappé'ye aktardı ve Fransa'nın kaptanı, milli takım formasıyla 67. golünü çok özel bir şekilde kaydetti.

Ancak Mbappé'nin sevinci tamamlanmadı; zira golü attıktan hemen sonra üzerinde acı belirtileri görüldü ve teknik ekibin 59. dakikada onu oyundan çıkarma kararı almasından önce sahaya yığıldı. Yerine Désiré Doué oyuna girdi.

Sonuncusu, izini bırakmak için fazla beklemedi; oyuna girmesinden yalnızca 3 dakika sonra Türk kalesini tehlikeli bir şutla tehdit etti.

Fransa Milli Takımı, üstünlüğünü pekiştirmek amacıyla baskısını sürdürdü. Jules Koundé ilk milli gollerinden birini atmaya çok yaklaştı, ancak 69. dakikada şutu direkten döndü.

Bradley Barcola'nın oyuna girmesi de Fransa'ya yeni bir hücum hamlesi kazandırdı; ön cepheye hız ve dinamizm katarak Türk savunmasına son dakikalara kadar baskı uygulamayı sürdürdü.

88. dakikada maç, en dikkat çekici anlarından birine sahne oldu; Barcola ilerlemeye çalışırken kaleci Çakır, topa ceza sahası dışında eliyle dokundu ve kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

Son dakikalarda Esteban Lebihole, Fransa Milli Takımı formasıyla ilk kez sahne alma fırsatını yakaladı. Zidane, performans mükemmel olmasa da ilk maçında galibiyetle noktaladığı bu gecede en önemli hedefe ulaşarak zaferi hanesine yazdırdı.