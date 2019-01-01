Mbappe, Ballon d'Or favorisini açıkladı: Bu yılın en iyisi Lionel Messi

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Ballon d'Or ödülü için Lionel Messi'yi favori olarak gösterdi.

2019 Ballon d'Or ödülünün 30 adayından biri olan Kylian Mbappe, favorisini açıkladı.

20 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonunda bütün organizasyonlarda 51 gol atan ve 'nın şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olan 'nin ödülü kazanmak adına en büyük favori olduğunu belirtti.

Bu yıl düzenlenen "FIFA En İyiler" ödüllerinde de karşı karşıya gelen ikiliden Lionel Messi birinci, Kylian Mbappe ise altıncı sırada yer almıştı.

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Daha sonra açıklanan oylarda Messi'den oy alamayan Mbappe, Ronaldo'nun üçüncü seçimi olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Luka Modric'in kazandığı Ballon d'Or hakkında basınından Der Spiegel'e konuşan Kylian Mbappe ödülü kimin kazanacağı konusundaki soruya "Bu yılın en iyisi Lionel Messi" cevabını verdi.

Lionel Messi 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında Ballon d'Or'u kazanmayı başardı.