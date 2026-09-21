Ballon d'Or yarışına dair açıklamalarının alevlendirdiği tartışmalardan günler sonra Kylian Mbappé sessizliğini bozarak, Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Ousmane Dembélé ile aralarında bir anlaşmazlık olduğuna dair spekülasyonlara son noktayı koydu.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre Real Madrid'in golcüsü, Dembélé ile ilişkisinin son dönemde gündeme gelen konulardan etkilenmediğini belirterek, ödül için aralarındaki rekabetin kişisel bir krize dönüşmediğinin altını çizdi.

Mbappé'nin açıklamaları, kariyerinin Dembélé'nin kariyerinden farklı olduğundan söz etmesinin ardından geniş yankı uyandırmıştı. Mbappé, kendisine her zaman seçilmiş oyuncu gözüyle bakıldığını, buna karşın takım arkadaşının kariyeri boyunca çok sayıda sakatlıkla mücadele ettiğini ifade etmişti.

Dembélé de yanıt vermekte gecikmedi. Paris Saint-Germain'in Brest karşısındaki galibiyetinin ardından, hiçbir zaman seçilmiş oyuncu olmadığını, şu anki konumuna ulaşmak için kariyeri boyunca çok çalıştığını açıkladı.

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Mbappé, Dembélé ile konuşuyor

Özellikle Fransa Milli Takımı'nın Clairefontaine'deki kampında yeniden karşılaşmalarının yaklaşmasıyla iki dost arasında bir gerginlik olduğuna dair spekülasyonlar artarken, Mbappé tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Real Madrid'in golcüsü, "On" markasının elçisi sıfatıyla "L'Équipe" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Bu konuyu onunla zaten konuştum, herhangi bir gerginlik yok ve gerçek bir sorun olduğunu da düşünmüyorum. Tamamen sakinim."

Mbappé, tartışmanın zamanlaması nedeniyle daha da büyüdüğünü, bunun Fransa Milli Takımı kampı ve UEFA Uluslar Ligi maçlarıyla ilişkili olduğunu düşünüyor.

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Şöyle ekledi: "UEFA Uluslar Ligi sırasında ve Fransa Milli Takımı'nın katılımıyla birlikte, çevresinde tartışma yaratan her zaman bir şeyler olur ve bence bu tartışmanın kendince bir haklı gerekçesi var."

Böylece Mbappé, Ballon d'Or yarışının Dembélé ile ilişkisini etkilemediğinde, yaşananların sportif rekabetin ve geniş çapta yorumlanan açıklamaların sınırlarını aşmadığında ısrar ediyor.

İki yıldız arasında Fransa Milli Takımı kampında beklenen karşılaşma, ödül için verilen rekabetin alevlendirdiği tartışmanın ardından aralarındaki ilişkinin niteliği açısından ilk pratik sınav olmaya devam ediyor.