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Mazraoui tehlike bölgesine giriyor: Manchester United'da büyük değişim planı

Transfers
Everton - M. United
Everton
M. United
Premier Lig
M. Carrick
L. Yoro
H. Maguire
L. Shaw
L. Martinez
M. de Ligt
D. Dalot
N. Mazraoui
İngiltere
Fransa
Arjantin
Hollanda
Portekiz
Fas

Karar sezonu: Manchester United'ın savunmasında beklenen büyük değişim

Manchester United, bu sezon boyunca bir dizi savunmacıyı değerlendirmesinin ardından 2027 yazında büyük değişiklikler yapma yönünde ilerleyerek savunma hattını yeniden şekillendirmeye hazırlanmaya başladı.

Caught Offside sitesinin The Sun gazetesinden aktardığına göre kulüp, savunma hattındaki bazı oyuncuların geleceğiyle ilgili soru işaretleri bulunması sebebiyle üç yeni savunmacıya kadar transfer yapmayı hedefliyor.

Luke Shaw, Harry Maguire, Lisandro Martinez ve Matthijs de Ligt, devam edebilme yeteneklerini kanıtlamak için önemli bir sınavla karşı karşıya; Shaw'un sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor.

Aynı kaynağa göre Leny Yoro ile Ayden Heaven, kulübün gelecekte güvendiği isimler arasında yer aldıkları için ayrılık tehlikesiyle karşı karşıya görünmüyor.

Değerlendirme süreci bek mevkilerine de uzanabilir; Diogo Dalot ve Noussair Mazraoui sezon boyunca gözden geçirilecek. Manchester United ise dün kapıları kapanan yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Newcastle'ın sol beki Lewis Hall'a olan ilgisini yeniden gündemine alabilir.

Premier Lig
Everton crest
Everton
EVE
M. United crest
M. United
MUN

Beklenen bu plan, Manchester United savunmacıları açısından 2026-2027 sezonunun önemini yansıtıyor; zira önümüzdeki yaz kararları alınmadan önce hazır bulunuşluk ve süreklilik, teknik seviyenin yanı sıra belirleyici iki faktör olacak.

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