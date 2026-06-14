Mazraoui'nin Dünya Kupası'nda kafası kel olarak oynamasının ardındaki özel neden budur

Noussair Mazraoui’nin görünüşü Dünya Kupası sırasında dikkat çekiyor. Eski Ajax oyuncusu, turnuvaya kafasını tamamen kazıtmış olarak katılıyor. Nedeni ne? Her şey, bu defans oyuncusunun yakın zamanda yeniden saç ekimi yaptırdığını gösteriyor.

Görüntülerde, kafa derisinde hafif bir kızarıklık olduğu açıkça görülüyor. Bu, yakın zamanda saç ekimi yaptıran kişilerde sıklıkla görülen bir durumdur.

Saç ekimi sırasında kafa genellikle tamamen kazınır. Bu işlemde, donör bölgeden alınan saç kökleri, saçların seyrekleştiği veya döküldüğü bölgelere yeniden ekilir.

Bu tür bir tedavinin hemen sonuç vermesi mümkün değildir. Nakledilen saçlar ilk haftalarda sıklıkla dökülür, ardından yeni saç büyümesi kademeli olarak başlar. Uzmanlar genellikle nihai sonucun görünür hale gelmesi için dokuz ila on iki aylık bir süre öngörür.

Mazraoui, geçmişte de bir kez saç ekimi yaptırmıştı. Mayıs 2021’de, Ajax’ta forma giydiği dönemde, Amsterdam Hair Institute’ta yeni başlayan saç çizgisi gerilemesini gidermek amacıyla bir FUE tedavisi yaptırdı.

Mevcut bilgilere göre Mazraoui, 2025 yılının başında bir PRP seansıyla birleştirilmiş bir bakım tedavisi daha geçirdi. Şu anda, savunma oyuncusunun yeniden bir işlem yaptırmış olduğu kuvvetle muhtemel görünüyor; bu da Dünya Kupası sırasındaki kel görünümünü açıklayabilir.

Mazraoui, Fas milli takımında sol bek pozisyonunda düzenli olarak ilk 11’de yer alıyor ve İskoçya ile oynanan ikinci grup maçında da bu pozisyonda maça başladı.

Mazraoui, Fas’ın Dünya Kupası’ndaki açılış maçında da ilk on birde yer almıştı. Sol bek, Fas’ın Brezilya ile oynadığı ve bu karşılaşmadan zorlu bir şekilde bir puan kopardığı maçta seksen dakika sahada kaldı. Ismael Saibari’nin güzel bir lob golüyle Fas öne geçti, ardından Vinícius Júnior skoru 1-1’e getirdi.