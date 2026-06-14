Noussair Mazraoui'nin görünüşü, Fas ile Brezilya arasında oynanan Dünya Kupası maçı (1-1) sırasında dikkatleri üzerine çekti. Eski Ajax oyuncusu kafasını tamamen kazıtmış bir şekilde sahaya çıktı; bu durum, izleyiciler arasında bunun nedeni hakkında pek çok spekülasyona yol açtı. Her şey, bu defans oyuncusunun yakın zamanda yeniden saç ekimi yaptırdığını gösteriyor.

Maçın görüntülerinde ayrıca kafa derisinde hafif bir kızarıklık olduğu açıkça görülüyordu. Bu, yakın zamanda saç ekimi yaptıran kişilerde sıklıkla görülen bir durumdur.

Saç ekimi sırasında genellikle kafa tamamen traş edilir. Bu işlemde, donör bölgeden saç kökleri alınır ve ardından saçın seyrekleştiği veya döküldüğü bölgelere yeniden ekilir.

Bu tür bir tedavi anında sonuç vermez. Nakledilen saçlar ilk haftalarda genellikle dökülür, ardından yeni saç büyümesi yavaş yavaş başlar. Uzmanlar genellikle nihai sonucun görünür hale gelmesi için dokuz ila on iki aylık bir süre öngörür.

Mazraoui geçmişte de saç ekimi yaptırmıştı. Mayıs 2021'de Ajax'ta oynadığı dönemde, Amsterdam Hair Institute'ta yeni başlayan saç çizgisi sorununu gidermek için FUE tedavisi yaptırdı.

Mevcut bilgilere göre Mazraoui, 2025'in başlarında bir PRP seansıyla birlikte bir bakım tedavisi daha geçirdi. Şu anda savunma oyuncusunun yeniden bir işlem yaptırdığı ve bunun da Dünya Kupası sırasındaki kel görünümünü açıklayacağı yönünde güçlü bir ihtimal var.

Mazraoui, Cumartesi günü Dünya Kupası'nda Fas'ın açılış maçında ilk on birde yer aldı. Sol bek, Fas'ın Brezilya ile oynadığı ve bu karşılaşmadan bir puan almayı başardığı maçta seksen dakika sahada kaldı. Ismael Saibari'nin güzel bir lob vuruşuyla Fas öne geçti, ardından Vinícius Júnior skoru 1-1'e getirdi.