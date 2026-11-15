Mazraoui'nin çok konuşulan Oufkir'e uyarısı kameraya yansıdı: "Çok fazla..."

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Noussair Mazraoui, Fas'ın Nijer'i 5-1 yendiği maçın ardından Ayoub Oufkir'e tavsiyede bulundu. Bunu federasyonun resmî TikTok hesabının kamerası önünde yaptı.

Uzun süre Oufkir'in Hollanda Millî Takımı'nda oynayacağı düşünülüyordu. AZ'nin hücum oyuncusu, Hollanda Ümit Millî Takımı'nda dört kez forma giymiş ve Michael Reiziger'e söz vermişti.

Ancak Oufkir, geçen hafta çarşamba günü Fas'ı seçme kararının kesinleştiğini Hollanda Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bu, oyuncuya ciddi yatırım yapan federasyon için büyük bir darbeydi.

Millî takım teknik direktörü, ESPN'e yaptığı açıklamada "Yokluğu büyük kayıp. O yalnızca iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda takımda olması keyif veren biri" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Reiziger bu kararı beklemiyordu.

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Reiziger, "Benim için çok şaşırtıcıydı. Birkaç kez görüştük. Bu görüşmelerde bana söz verdi ve önce Hollanda Ümit Millî Takımı'na, daha sonra da belki Hollanda Millî Takımı'na bağlı kalacağını söyledi" dedi.

Oufkir, cuma akşamı Nijer'e karşı oynanan Afrika Uluslar Kupası eleme maçında oyuna girdi. Hemen bir gol atarak maçın skorunu 5-1 olarak belirledi.

Maçın ardından federasyonun sosyal medya kanalı tarafından görüntülendi. Bir şey söylemek için kameraya yaklaştı ancak Noussair Mazraoui Hollandaca konuşarak hemen araya girdi.

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Manchester United savunmacısı, Oufkir'in kulağına "Kameralara fazla ilgi gösterme" diye fısıldıyor gibi görünüyor.