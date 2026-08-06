Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Alman Matthias Jaissle, medyanın karşısına ilk kez çıktı ve mevcut şartları ya da takımın bazı yıldızlarının ayrılığını bahane etmeye niyeti olmadığını, aksine sezonun başından itibaren rekabet edebilecek yeni bir proje inşa etmeyi hedeflediğini vurguladı.

Jaissle, İspanya'nın La Manga şehrinde düzenlenen Newcastle kampı sırasında "Sky Sports" tarafından aktarılan açıklamalarında konuştu ve takımın zamana ve çalışmaya ihtiyacı olduğunun altını çizerken, transfer döneminde yönetimin desteğine güvendiğini belirtti.

Alman teknik direktör şunları söyledi: "Bütün bu değişikliklerin ardından sezonu nerede tamamlayabiliriz sorusu, görevi resmen devraldıktan sadece bir gün sonra yanıtlanması zor bir soru."

Şöyle devam etti: "Önemli oyunculardan bazılarını kaybettik, ancak ben buna olumlu bir meydan okuma olarak bakıyorum. Bahaneler arayabiliriz, ama bu bizim tarzımız değil."

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Jaissle, herhangi bir teknik karar almadan önce mevcut takım unsurlarını değerlendirmeyi tercih ettiğini açıklayarak şöyle konuştu: "Oyuncuları tanımam için bana biraz zaman verin. Onları iyi tanımak ve kendilerini kanıtlamaları için bir fırsat vermek istiyorum, ondan sonra işleri daha iyi değerlendirebiliriz."









Transfer dönemine ilişkin ise Alman teknik direktör, kulübün kadrosunu güçlendirme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Piyasada hareket etme imkânlarımız var, sportif direktörümüz de bunun gayet farkında. Sezon başında yeni yüzler göreceğimizden eminim."

Jaissle'ın, üst üste iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elite'i ve bir kez de yerel Süper Kupa'yı kazandığı tarihi bir yolculuğun ardından, birkaç gün önce Al Ahly'deki görevinden istifa ettiğini hatırlatalım.