Borussia Dortmund, Bundesliga'da liderliği tek başına ele geçirme ve Bayern Münih ile arasındaki farkı açma fırsatını kaçırdı. Kendi sahasında Bayer Leverkusen'e 1-2 yenilen Dortmund, yarışın dengelerini altüst eden bu karşılaşmada Bundesliga'da bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.

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Signal Iduna Park, pazar akşamı Bundesliga'nın 11. haftasında iki takımın karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Ancak Dortmund, cumartesi günü Hamburg ile golsüz berabere kalan Bayern Münih'in puan kaybını değerlendiremedi. Ev sahibi ekip, son şampiyonla arasındaki farkı açma fırsatını kaçırınca iki takım arasındaki fark yalnızca bir puanda kaldı.

Dortmund maça mükemmel başladı ve öne geçmek için uzun süre beklemedi. Felix Nmecha, 8. dakikada Leverkusen savunmasını tamamen çaresiz bırakarak harika bir gol attı. Kaleci Mark Flekken karşısında soğukkanlılığını koruyan Nmecha, takımını erkenden öne geçirerek tribünleri ateşledi.

Ancak bu gol maçın kontrolünü ele almaya yetmedi. Leverkusen kısa sürede dengesini buldu ve Dortmund savunmasının bıraktığı boşluklardan yararlanarak bir dizi tehlikeli denemeyle ev sahibi ekibin kalesini zorlamaya başladı.

İsviçreli kaleci Gregor Kobel, ilk yarının öne çıkan isimlerinden biri oldu. 23. dakikada Patrik Schick'in denemesini başarıyla kurtaran Kobel, ardından 25. dakikada Ibrahim Maza'nın ve 31. dakikada Alfonso Moreira'nın tehlikeli şutlarını da uzaklaştırdı.

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Konuk ekip birçok bölümde hücumda üstün olsa da Dortmund skor üstünlüğünü korudu. Hatta Sarı-Siyahlı oyuncular, ilk yarı bitmeden farkı ikiye çıkardıklarını düşündü: Uzatmaların ikinci dakikasında Nico Schlotterbeck bir ortaya yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi.

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Ne var ki ev sahibinin sevinci yarım kaldı. Hakem, Guirassy'nin ofsaytta olduğu ve kaleci Flekken'in görüşünü etkilediği gerekçesiyle golü iptal etti. Böylece skor, ilk yarının bitiş düdüğüne kadar değişmedi.

Endişe verici sakatlık ve Dortmund'da tedirginlik

Dortmund'un sıkıntıları Leverkusen'in hücum baskısıyla sınırlı kalmadı. Takım, Yunan orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas'ın 39. dakikada Facundo Medina ile yaşadığı temasın ardından sakatlanarak oyundan çıkmasıyla bir darbe daha aldı.

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Oyuncu, sağ dizindeki ağrılar nedeniyle sahadan ayrıldı. Bu görüntü takımda endişe yarattı; zira Karetsas bu sezon bağ sakatlığı ve dolaşım sistemiyle ilgili sorunlar nedeniyle zaten bir süre forma giyememişti.

Kobel de ilk yarıda ayak bileğini burktu ve tedavi görmek zorunda kaldı, ancak Yunan takım arkadaşının aksine karşılaşmayı tamamlamayı başardı.

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Leverkusen maçı çevirdi, Dortmund bedelini ödedi

İkinci yarının başında Dortmund oyunun temposunu kontrol etmeye ve rakibinin etkinliğini azaltmaya çalıştı. Ancak beklenen sağlamlığı gösteremedi ve atak kurmayı sürdürüp ceza sahasına yaklaşan Leverkusen oyuncularına geniş alanlar bıraktı.

Buna karşılık ev sahibi ekip, maçı bitirecek ikinci golü bulmak için geri çekilip kontra ataklara yaslanmaya daha meyilli göründü. Fakat bu yaklaşım, konukların baskıyı sürdürmesini engellemedi.

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Niko Kovac, oyuncularının pozisyonlarında değişiklikler yaparak hücumu canlandırmaya çalıştı ve Maximilian Beier'in hızından yararlanarak onu Silva'nın yanında ön hatta destek için kullandı. Ancak Dortmund inisiyatifi yeniden ele geçiremedi.

Kırılma anı 69. dakikada geldi. Patrik Schick, Aleix García'nın kullandığı köşe vuruşunda topa başarıyla yükseldi ve kafayla ağlara göndererek Leverkusen'e beraberliği getirdi, geri çekilen ev sahibini de cezalandırdı.

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Konuk ekip bununla yetinmedi ve Dortmund'un yaşadığı karmaşayı değerlendirmeyi sürdürdü. 80. dakikada Ezequiel Fernández ikinci golü kaydederek skoru tamamen tersine çevirdi ve Signal Iduna Park tribünlerini şoke ederek takımını öne geçirdi.

Dortmund kalan dakikalarda durumu kurtarmaya çalıştı ancak geri dönüşün yolunu bulamadı. Maç, ev sahibi ekip için taraftarı önünde acı bir yenilgiyle sona erdi ve Dortmund, Bundesliga'da bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

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Bu sonuçla Dortmund (24 puan), Bayern Münih'in (23 puan) hediyesini değerlendiremedi ve rakibinin Hamburg karşısındaki puan kaybından yararlanamadı. Leverkusen ise puanını 22'ye yükseltti ve rakibiyle arasındaki farkı yalnızca iki puana indirerek Bundesliga'daki yarışı yeniden alevlendirdi.

