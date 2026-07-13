"Mayınlı madde"… City, Barcelona'yı köşeye sıkıştırdı ve onu "büyük bir kriz"le karşı karşıya bıraktı

Barcelona, 30 Haziran 2027'de sona erecek olan İspanyol forveti Ferran Torres'in sözleşmesinin yenilenmesi konusunda gerçek bir ikilemle karşı karşıya; zira sözleşmede yer alan bir madde, oyuncunun sözleşmesinin uzatılması durumunda Katalan kulübünün Manchester City'ye 8 milyon euro ödemesini zorunlu kılıyor.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, bu maddenin 26 yaşındaki oyuncunun Aralık 2021'deki transfer görüşmeleri sırasında Manchester City tarafından dayatıldığını ve o dönemde Barcelona'nın transfer görüşmelerinden sorumlu olan Mateo Alemany tarafından kabul edildiğini ortaya çıkardı.

Durumu daha da karmaşık hale getiren ise Paris Saint-Germain'in eski Valencia forvetini kadrosuna katmaya yönelik ciddi ilgisi; Fransız kaynaklar, şu ana kadar ön anlaşmaya varılmamış olsa da taraflar arasında iyi bir mutabakat olduğunu doğruladı.

Dün Pazar günü ABD’nin Dallas kentine vardığında basına yaptığı açıklamada, Barcelona Başkanı Juan Laporta, “Paris Saint-Germain’in ilgisi hakkında bir şeyler duydum, ancak elimizde kesin bir bilgi yok; o bir Barcelona oyuncusu,” dedi ve oyuncunun geleceği ya da ne yapmak istediği konusunda kulübe herhangi bir bilgi vermediğini ekledi.

Mali zorluklara rağmen, Barcelona önümüzdeki sezon için Ferran Torres’e güvenmeye devam ediyor; hatta kulüp içinde sözleşmesini yenileme isteği var, ancak 2021’de imzaladığından beri zaten yüksek sayılan maaşında büyük bir artış yapılmayacak.

Bu durum, Blaugrana yönetimini zorlu seçimler ile karşı karşıya bırakıyor; zira sözleşme yenilenmesi halinde, kulübün oyuncuya ödeyeceği maaşın yanı sıra Manchester City’ye de 8 milyon euro ek ödeme yapması gerekecek. Bu da, kulübün içinde bulunduğu kritik mali durum göz önüne alındığında, transferi daha maliyetli hale getiriyor.

Barcelona yönetimi, Ferran Torres’in İspanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası’ndaki katılımının sona ermesini bekleyerek, sözleşmesinin son yılına girmeden önce geleceğini netleştirmek amacıyla onunla ciddi müzakerelere başlamayı planlıyor. Bu durum, ilgilenen kulüplere onunla serbestçe pazarlık yapma fırsatı verebilir.