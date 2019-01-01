Maximiliano Allegri, futbola ara veriyor

Juventus ile yollarını ayıran İtalyan teknik direktör Maximiliano Allegri, futbola 1 yıl ara vereceğini açıkladı.

2014-15 sezonundan bu yana 'un başında görev alan Allegri, futboldan 1 yıl uzak durma kararı aldığını açıkladı.

Milano'da katıldığı liderlik yönetimi münazarasında konuşan Allegri, "Hayatımı yeniden kazanmalıyım" açıklamasında bulundu.

51 yaşındaki teknik adam, sözlerine şu şekilde devam etti: "Futbola 1 yıl ara vereceğim çünkü özel hayatıma çekidüzen vermek, ailem, çocuklarım ve arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum. Hayatımın son 16 yılı bir döngünün içindeydi. Gelecek sezon için kendimi şarj etmem gerekiyor. Biraz aileme ve arkadaşlarıma zaman ayıracağım."