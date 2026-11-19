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Formula 1 yıldızı Max Verstappen'in PSV taraftarı olduğu biliniyor. Ancak dört kez dünya şampiyonu olan pilot, iki kulübü daha tutkuyla takip ettiğini açıkladı. Verstappen, TalkSPORT'a verdiği röportajda Manchester United ve FC Barcelona taraftarı da olduğunu söyledi.

Verstappen'e "Gönlünün asıl hangi takımdan yana olduğu" soruldu. Jos Verstappen'in 29 yaşındaki oğlu, "Farklı liglerde oynuyorlar, değil mi?" yanıtını verdi. "Babam eskiden beni PSV maçlarına götürürdü. O dönemde Philips'le bir bağı vardı."

"Kulüpteki zihniyeti seviyorum, bu yüzden onlara yakınlık duyuyorum. Bir yandan da Barcelona, Johan Cruijff... Hollandalı bir futbolsever olarak güçlü bir bağ, güçlü bir yakınlık söz konusu. O, bugüne kadar sahip olduğumuz en iyi futbolcu."

"Oyun tarzlarını seviyorum, o kulübün de kalbimde yeri var. Premier Lig'i de çok seviyorum; orada rekabetçi birçok takım var."

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"Ve evet, insan her zaman bir favori seçer. İyi günde de kötü günde de. Benim için bu takım United. Şu anda işler biraz zor gidiyor ama yine de onların arkasında durmalı ve mümkün olan her şekilde desteklemelisiniz" dedi Verstappen.

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Her hâlükârda Verstappen'in bu hafta sonu dört gözle bekleyeceği çok şey var. Manchester United, Liverpool'a konuk olacak; Barcelona, Villarreal'i ağırlayacak ve PSV, NEC ile karşılaşmak üzere Nijmegen'e gidecek.

Ancak Verstappen, maçların önemli anlarını izlemekle yetinmek zorunda kalacak. Bu hafta sonu Las Vegas Grand Prix'si düzenlenecek.

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Ardından Formula 1 sezonu sona ermeden önce iki yarış daha yapılacak: 29 Kasım'da Katar'da ve 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sezonun son Grand Prix'si.

Son beş yarışının üçünü kazanan Verstappen'in bu sezon beşinci kez dünya şampiyonu olma şansı kalmadı. Bu ayın başında 20 yaşındaki Mercedes pilotu Kimi Antonelli resmen en iyi pilot oldu.