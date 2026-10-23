Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, cumartesi günü Stadio Diego Armando Maradona'da namağlup Roma ile oynayacakları Serie A maçı öncesinde savunmada gelişme kaydetmeleri gerektiğini söyledi. Allegri, ligde sezona istikrarsız bir başlangıç yapmalarının ardından oyuncularını taktiksel dengeyi bulmaya çağırdı.

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Allegri, kritik Derby del Sole öncesi Napoli’yi motive etti

Napoli, yenilgisiz Roma’yı cumartesi akşamı Diego Armando Maradona Stadyumu’nda ağırlayarak lig mücadelesine dönecek. Massimiliano Allegri’nin ekibi, Venezia karşısında aldığı sürpriz yenilginin ve hafta ortasında Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i 4-3 yendiği bol gollü maçın ardından istikrar arıyor. Napoli, sekizinci hafta öncesinde yedi maçta topladığı 10 puanla mücadeleye çıkacak.

Bu sezon ligde şimdiden üç kez yenilen Napoli, Serie A’da Roma’ya karşı sahasında sürdürdüğü sekiz maçlık yenilmezlik serisini koruma baskısıyla karşı karşıya.

Allegri, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yarın, geçen sezondan bu yana iyi performans gösteren bir takıma karşı önemli bir maçımız var. Kritik bir karşılaşma ama sezonun kaderini belirlemeyecek,” dedi.

Allegri, yenilen gollere son vermek için savunmada disiplin istedi

Taktik eksikliklere odaklanan Allegri, Napoli’nin geliştirmesi gereken başlıca alanın topsuz oyundaki organizasyon olduğunu vurguladı. Allegri, “En çok gelişmemiz gereken konu, topsuz oyuna yaklaşımımız. Bu konuda daha iyi olmalı, daha güçlü ve kararlı oynayabildiğimizi göstermeliyiz,” dedi.

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“Bizim de özellikle savunmada gelişmemiz gerekiyor. Çok fazla gol yiyoruz ve savunmamızı sağlamlaştırmalıyız.”

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İtalyan teknik direktör, “Bir denge bulmamız çok şey ifade eder çünkü bu, iyi bir seri yakalamamıza yardımcı olabilir,” diye ekledi.

Allegri, Gasperini’nin yüksek tempolu Roma’sını övdü

Allegri, bu sezon ligde yenilgi almadan 17 puan toplayan Gian Piero Gasperini’nin ekibinin yaratacağı zorluğun farkında olduğunu belirtti. “Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu ve zaman içinde ne kadar geliştiğini biliyoruz,” diyen Allegri, “Gasperini mükemmel bir iş çıkarıyor. Takımda büyük kalite ve tutku var,” ifadelerini kullandı.

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“Çok yoğun tempolu bir maç olacağı kesin çünkü Gasperini’nin takımları yüksek tempolu futbol oynuyor. Bu enerjiyle başa çıkmaya hazır olmalıyız.”

Allegri, önemli orta saha oyuncularının durumuna ilişkin de bilgi verdi: “McTominay ve Anguissa gibi bazı önemli oyuncularımız yavaş yavaş aramıza dönüyor ama henüz 90 dakika oynamaya tam olarak hazır değiller.”

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Napoli, Maradona’da çıkışa geçmek istiyor

Roma, bu sezon ligde deplasmanda oynadığı üç maçın tamamında gol yemedi. Napoli’nin konuk ekibin savunmasını aşmak için hücumda yakaladığı fırsatları iyi değerlendirmesi gerekecek.

Sahasında alacağı galibiyet, Napoli’yi Avrupa kupalarına katılım sağlayan sıralara yaklaştıracak ve Allegri üzerindeki baskıyı hafifletecek.

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Napoli, Roma’yı cumartesi akşamı Napoli’de, Orta Avrupa Yaz Saati ile 18.00’de ağırlayacak.