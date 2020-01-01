Max Kruse'den sakatlık açıklaması: Önümüzdeki 4-6 haftayı kaçıracağım

Fenerbahçe'nin Denizlispor'la oynadığı karşılaşmada sakatlanan Max Kruse, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'nin Alman oyuncusu Max Kruse, sarı lacivertli ekibin Süper Lig'in 25. haftasında 'u konuk ettiği karşılaşmada girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Maçın ardından sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklamada Kruse'nin sağ ayak bileği iç ve dış yan bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edildiği belirtilmişti.

Alman oyuncu bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, taraftarlara sakatlığıyla ilgili bilgiler verdi.

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Kruse "Sizleri sakatlığımla ilgili gelişmelerden haberdar etmek istedim. Bildiğiniz gibi son oynadığımız maçta sakatlandım. Önümüzdeki 4-6 haftayı kaçıracağım. Bu süre zarfında takımıma yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. ile oynayacağımız kupa maçına kadar iyileşmek ve o maçta oynamak istiyorum. Tedavi ve gelişmelerle ilgili yeniden paylaşımlarda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Kruse 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Max Kruse'nin Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı , , , ve karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.