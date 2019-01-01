Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber
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AA
Fenerbahçe'ye Alman futbolcusu Max Kruse'den kötü haber geldi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli oyuncunun, kasığındaki ağrıları sebebiyle bugünkü idmanı yarıda bıraktığı belirtildi.
Kruse'nin yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde 2. derece yaralanma olduğu tespit edildiği aktarıldı.
Oyunucunun tedavisine başlandığı öğrenildi.
Max Kruse, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.