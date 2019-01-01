Max Kruse, Yeni Malatyaspor maçına yetişecek
Kasımpaşa galibiyetiyle milli araya moralli giren Fenerbahçe'ye bir sevindirici haber de Max Kruse'den geldi.
Spor Arena'dan Süleyman Arat'ın haberine göre sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Alman yıldız, 24 Kasım'da oynanacak Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu kasığında 2.derece yırtık oluştuğu tespit edilen Kruse, kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu ve performans antrenörü Fatih Yıldız'ın yoğun mesaisiyle beklenenden daha kısa sürede iyileşti.
Teknik heyet, sakatlığı sebebiyle Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Kruse'yi milli arada aşırı yükleme yapmadan hazırlamayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 31 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı lacivertli formayla çıktığı 7 lig maçında 4 asist yapmayı başardı.